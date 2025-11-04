विज्ञापन
सर्दियों में Bike स्टार्ट करने से पहले करें ये 5 काम, वरना सुबह नहीं चलेगी गाड़ी

सर्दियों के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि चलते-चलते आपकी बाइक अचानक से रुक जाती है. अगर अगली बार से ऐसा कुछ हो तो आप ये तरीके आजमा सकते हैं.

नई दिल्ली:

आपकी बाइक भी सर्दियों में चलते-चलते रुक जाती है या फिर स्टार्ट ही नहीं होती? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं, सर्दियों के मौसम में अक्सर ऐसा होता है. इसीलिए आज आपको 5 कमाल के तरीके बता रहे हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद सर्दियों में आपकी बाइक मक्खन की तरह चलेगी.

इन उपायों को अपना सकते हैं 

1. वॉर्मअप करें - जैसे आप वर्कआउट करने से पहले बॉडी को वॉर्म करते हैं, यानी वॉर्म-अप करते हैं, बस बाइक के साथ भी आपको यही करना है. इसके लिए स्टार्ट करने के बाद बाइक को 2-3 मिनट तक आइडल (खाली) चलने दें. इससे इंजन ऑयल गर्म होकर सभी पार्ट्स में सही से फैल जाएगा.

2. बैटरी चेक करें - सर्दियों में ठंड के कारण बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है. इसीलिए लंबे ब्रेक के बाद अगर बाइक ऑन कर रहे हैं तो सबसे पहले इसकी बैटरी को जरूर चेक कर लें. 

3. सेल्फ न दबाएं - बहुत ठंड यानी सर्दी में तुरंत सेल्फ स्टार्ट करके बाइक को ऑन न करें. बल्कि पहले 2–3 बार किक मारें, ताकि इंजन में हल्की गर्मी आ जाए, फिर सेल्फ स्टार्ट करें.

4. इंजन ऑयल चेक करें - ठंड में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिससे बाइक स्टार्ट करने में दिक्कत होती है. इसीलिए बाइक ऑन करने से पहले इंजन ऑयल चेक करें और इसे समय पर बदलें और सही ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करें.

5. बाइक पार्क - खास सर्दियों के मौसम में आपको ये ध्यान रखना है कि रात में बाइक को ठंडी हवा और ओस से बचाएं. बाइक को हमेशा कवर कर के सूखी जगह पर पार्क करें, ताकि पार्ट्स जाम न हों.

