क्या आपने भी रखा यह पासवर्ड! आपका फोन-Wifi हैक होने के 101% चांस हैं

गुजरात के राजकोट से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी के होश उड़ा दिए. यहां एक मैटरनिटी हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज हैक कर इसे पॉर्न वेबसाइट्स में अपलोड कर दिया गया. इस पूरे लीक कांड की वजह कमजोर और आम पासवर्ड को बताया गया है. सीसीटीवी सिस्टम को एडमिन के लॉगइन पासवर्ड को हैक करके एक्सेस किया गया, जिसका पासवर्ड ‘admin123' रखा गया था. आइए जानते हैं कि कौन से पासवर्ड सबसे आम होते हैं और अगर आपने भी ये पासवर्ड रखे हैं तो आपका फोन और सिस्टम हैक होने के चांस सबसे ज्यादा है.

हजारों वीडियो क्लिप हुए चोरी

ये मामला सिर्फ गुजरात के हॉस्पिटल से ही सामने नहीं आया है, इस रैकेट के तहत देशभर के कई सीसीटीवी सिस्टम को हैक किया गया और करीब 50 हजार से ज्यादा वीडियो क्लिप चोरी कर लिए गए. इसमें ज्यादातर महिलाओं के कपड़े बदलने और हॉस्पिटल में जांच करवाने के वीडियो हैं. दिल्ली, मुंबई, पुणे और नासिक जैसे शहरों में ऐसे मामले सबसे ज्यादा देखे गए. इन सभी में जो कॉमन लिंक है, वो डिफॉल्ट पासवर्ड है. CCTV सिस्टम को आसानी से admin123 पासवर्ड से लॉगइन किया गया.

क्या होता है डिफॉल्ट पासवर्ड?

जब भी आप कोई वाईफाई का कनेक्शन लेते हैं या फिर सीसीटीवी लगवाते हैं तो इसमें पासवर्ड की जरूरत होती है. आमतौर पर ये सर्विस देने वाली कंपनियां एक डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ इसे आपके घर या दफ्तर लाती हैं. ये आमतौर पर काफी आसान और सामान्य पासवर्ड होता है, इसीलिए इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद इसे बदलना जरूरी होता है. हालांकि कम ही लोग ऐसा करते हैं और फिर ऐसी वीडियो लीक जैसी घटनाओं का शिकार हो जाते हैं.

पासवर्ड याद रखने के लिए ये काम करते हैं लोग

कुछ ऐसे पासवर्ड हैं, जिनका दुनियाभर के देशों और भारत में लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. ज्यादातर लोग पासवर्ड याद करने की परेशानी से निपटने के लिए आसान पासवर्ड रखते हैं, जिससे डेटा लीक का सबसे ज्यादा खतरा होता है. लोगों की इसी आदत को देखते हुए तमाम ऐप्स और बैंकिंग साइट्स पर पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर डालने जरूरी होते हैं, जिससे आपका पासवर्ड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है.

सबसे कॉमन पासवर्ड

एक रिसर्च में बताया गया कि दुनियाभर में सबसे ज्यादा लोग 123456 पासवर्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे कॉमन पासवर्ड है. अकेले भारत में ही 76 हजार से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा 123456789, qwerty, 1q2w3e4r5t जैसे पासवर्ड का भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. भारत में सबसे कॉमन पासवर्ड abcd1234, secret, password और 123456 हैं.

भारत में लोग iloveyou, monkey, dragon, 1111111, pokemon, superman और baseball जैसे कॉमन पासवर्ड्स का भी जमकर इस्तेमाल करते हैं. अगर आप भी ऐसे ही कॉमन पासवर्ड यूज करते हैं तो आपका फोन, लैपटॉप या फिर सीसीटीवी कुछ ही सेकेंड में हैक किया जा सकता है.