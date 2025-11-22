उदयपुर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए क्यों इतना फेमस है, जानें यहां की खासियत

Udaipur Destination Wedding: अगर आप अपनी शादी को रॉयल, रोमांटिक और मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदयपुर सबसे परफेक्ट जगह है. झीलों की ये खूबसूरत सिटी सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि सेलिब्रिटी से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक की पहली पसंद है. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे भी अपनी पार्टनर के साथ यहां अमेरिकी बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी की शादी में पहुंचे. वह इस शाही शादी फंक्शन में बॉलीवुड स्टार्स के साथ थिरकते भी दिखे. ऐसे में सोचने वाली बात है कि जहां दुनिया के बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज शादी में आते हों और अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, वो शहर कितना खास होगा. तो चलिए जानते हैं उदयपुर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इतना फेमस क्यों है और यहां की खासियत क्या है.

झीलों और पहाड़ियों का अनोखा कॉम्बो

उदयपुर को सिटी ऑफ लेक (City of Lakes) कहा जाता है. यहां की शांत झीलें, अरावली की पहाड़ियां और ओल्ड सिटी का वाइब आपकी शादी को फिल्मी लुक दे देते हैं. चाहे फेरे हों या वरमाला, हर फोटो पोस्टकार्ड जैसी लगती है.

असली राजस्थानी शाही फीलिंग

उदयपुर के महल, हवेलियां और फोर्ट्स शादी को रॉयल टच देते हैं. यहां की सेटिंग ऐसी है जैसे किसी राजा-रानी की शादी हो रही हो. यही वजह है कि यहां बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड और दुनिया के अमीर से अमीर इंसान शादी करने आते हैं.

रोमांस से भरी हवा

कई ट्रैवल वेबसाइट्स ने उदयपुर को इंडिया का सबसे रोमांटिक सिटी (India's Most Romantic City) बताया है. यहां की शामें, झील के किनारे की हवा और लाइट्स शादी का मूड और भी मैजिक बना देती हैं.

सेलिब्रिटी वेडिंग हॉटस्पॉट

प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस से लेकर कई बड़े चेहरे यहां अपनी शादी या प्री-वेडिंग फंक्शन कर चुके हैं. यहां आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी या बड़े बिजनेसमैन की शादी के फंक्शन होते रहते हैं. इसलिए यहां एंट्री लेते ही VIP फील अपने आप आ जाती है.

शानदार खाना और दिल जीतने वाली मेजबानी

राजस्थानी गहवर, दाल-बाटी और मीठे पकवान आपकी शादी में मेहमानों का दिल जीत लेते हैं. ऊपर से यहां का खम्मा घणी वाला वेलकम देखकर ही दिल खुश हो जाता है. यही कारण है कि विदेशी मेहमान भी यहां खिंचे चले आते हैं.