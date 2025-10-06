विज्ञापन
विशेष लिंक

पर्यटकों से टिप नहीं लेते जापानी लोग, वजह जानकर खुश हो जाएगा दिल

जापान में विदेशी पर्यटकों की संख्या इस साल रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन कुछ विदेशी पर्यटकों की टिप देने की आदत लोगों के लिए चुनौती बन गई है. जापानी कल्चर में टिप देना सामान्य नहीं है, क्योंकि अच्छी सर्विस देना वहां कर्मचारियों का काम माना जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
पर्यटकों से टिप नहीं लेते जापानी लोग, वजह जानकर खुश हो जाएगा दिल
नई दिल्ली:

Tipping Culture in Japan: जापान इस साल विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या की वजह से चर्चा में है. साल 2025 की पहली छमाही में ही 2.15 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए, जो अब तक का रिकॉर्ड है. पूरी साल की संख्या चार करोड़ पार करने की ओर बढ़ रही है. इसका टूरिज्म और इकोनॉमी दोनों पर अच्छा असर पड़ रहा है, लेकिन कुछ विदेशी पर्यटक अपने टिप देने के रवैये से स्थानीय लोगों के लिए सिरदर्द बन गए हैं. दरअसल, जापान में टिपिंग की कोई परंपरा नहीं है और कई बार पश्चिमी देशों के आदतों के कारण मिस-अंडरस्टैंडिंग होती है. स्थानीय लोग मानते हैं कि अच्छी सर्विस देना काम का हिस्सा है, न कि एक्स्ट्रा पैसे पाने का जरिया.

टिप देना जापानी संस्कृति में नहीं है

जापान में पैसे से जुड़े नियम बहुत खास हैं. कैश गिफ्ट हमेशा खास लिफाफे में दिए जाते हैं और पेमेंट सीधे हाथ में नहीं बल्कि ट्रे पर रखा जाता है. यही वजह है कि टिपिंग वहां फिट नहीं बैठती. ज्यादातर जापानी नहीं चाहते कि विदेशी आदतें यहां आम हो जाएं. टोक्यो में कुछ पब मालिक बताते हैं कि वह कस्टमर्स को साफ-साफ समझा देते हैं कि जापान में टिप देना जरूरी नहीं है. अगर कोई टिप छोड़ भी दे, तो कर्मचारी उसे वापस कर देते हैं. उनके अनुसार, अच्छी सर्विस देना उनका काम है, इसके लिए अलग पैसे लेने की जरूरत नहीं है.

कमजोर येन और विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या

जापान में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की एक वजह कमजोर येन भी है. इससे यात्रा और रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाती हैं और कुछ लोग छोटी-सी टिप देना चाहते हैं. हालांकि, कुछ रेस्तरां और कॉफी शॉप में टिप जार रखा गया है, लेकिन यह बहुत कम देखा जाता है.

टिपिंग कल्चर नहीं चाहते जापानी

इस साल की शुरुआत में जब कुछ रेस्तरां में टिप बॉक्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, तो हलचल मची. जापानी मालिक चाहते हैं कि पश्चिमी देशों की टिपिंग कल्चर जापान में सामान्य न हो. उनका मानना है कि अच्छी सर्विस देना जिम्मेदारी है और इसके लिए अतिरिक्त पैसे की जरूरत नहीं. कई रेस्तरां मालिकों का कहना है कि टिप देना इंसान को दूसरों से ऊपर दिखाने जैसा लगता है, जबकि जापान में हर किसी की आय इतनी होनी चाहिए कि अतिरिक्त मदद की जरूरत न पड़े.

टिपिंग जापान में कभी आम नहीं होगी

ट्रैवल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार, कुछ विदेशी पर्यटक छोटी-छोटी टिप्स देते रहेंगे, लेकिन यह आदत जापानी समाज में कभी सामान्य नहीं बन सकती. ज्यादातर टूरिस्ट एशिया के उन देशों से आते हैं, जहां टिपिंग का कोई रिवाज नहीं है. उनका मानना है कि रेस्तरां में बोर्ड लगा देना चाहिए कि 'यहां टिप की जरूरत नहीं है.' इससे काफी मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें-GATE 2026 Registration: गेट परीक्षा के लिए आवेदन करने की आज लास्ट डेट, जल्दी करें अप्लाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Japan Tourism, Japan No Tipping Rule, Japan Tour Tips, Japan Tourism Fee, Japan Tourism Fees
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com