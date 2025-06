पहली बार जा रहे हैं जापान? तो भूलकर भी ना करें वहां ये 5 काम, इन बातों का रखें खास ध्यान

Japan Travel Guidelines: दुनिया के नक्शे पर ईस्ट एशिया का देश जापान बेहद खूबसूरत है. वसंत का मौसम के मौसम में यहां जाना मतलब स्वर्ग की सैर करने जैसा है. इस मौसम में जापान की हर सड़क और कोना चेरी के खूबसूरत फूलों से जगमगा उठता है, जिन्हें सकुरा भी कहा जाता है. ऐसा लगता है मानो देश को गुलाबी और सफेद रंग चादर उड़ा दी हो. इस प्राकृतिक आश्चर्य के अलावा, उगते सूरज को सबसे पहले सलाम करने वाला यह देश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और नारा के गुप्त उद्यान, टोक्यो के प्रतिष्ठित सेंसो-जी मंदिर, क्योटो के प्राचीन मंदिर और राजसी माउंट फ़ूजी जैसे प्रतिष्ठित जगहों के लिए भी लोगों को यहां लाने पर मजबूर करते हैं. अगर आप जापान में छुट्टियां मनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां जाने से पहले आपको इन बातों की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, क्योंकि इस देश में सख्त शिष्टाचार को फॉलो किया जाता है. आइए जापान में क्या करें और क्या नहीं.



जापान की यात्रा पर क्या करें ? (Here Are 5 Dos In Japan)



ASAP नेट कनेक्शन लें



जापान के रेलवे नेटवर्क से जुड़ने के लिए आपको यहां एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा. इस टेक-सेवी कंट्री में फिजिकल सिम कार्ड और पॉकेट वाई-फाई अब पुरानी बात हो गई है, तो इसलिए जेटपेक का एपिक जापान पैक लें, जो आपको वहां हर चीज को सर्च करने में आसानी करेगा.



खाली ट्रे वापस करें और खुद सफाई करें

जापान एक साफ-सुथरे देश की लिस्ट में आता है. यहां रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद ट्रे को खुद से बॉक्स में रखना है और साफ सफाई का भी ध्यान रखना है.



जापानी भाषा सीखें



जापान के कई बड़े शहरों में अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती हैं. लेकिन गांव और छोटे शहरों में लोगों से संपर्क करने के लिए थोड़ी बहुत जापानी आनी जरूरी है. जैसे हेलो को कोनिचिवा, थैंक्यू को अरिगाटऊ, एक्सक्यूस्मी मी को सुमीमासेन बोला जाता है.



पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें



दुनिया में जापान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट है. ट्रेन और बस काफी साफ हैं और आपको यह समय पर मिलेंगे. सभी स्टेशन आसानी से एक-दूजे से जुड़े हैं और साइन बोर्ड इंग्लिश व जापानी दोनों भाषा में दिखेंगे.



बुलेट ट्रेन में रहना है शांत

अगर आप जापान गए और बुलेट ट्रेन में नहीं बैठे तो आपकी यात्रा अधूरी है. जापान की बुलेट ट्रेन अपनी सफाई और शांति के लिए जानी जाती हैं. जापान की बुलेट ट्रेन में ना ज्यादा जोर से बोल सकते हैं और ना ही ग्रुप में जोर-जोर से बात कर सकते हैं.



जापान यात्रा पर ना करें ये काम (Here Are 5 Don'ts in Japan)



एलिवेटर के रॉन्ग साइड ना खड़े हो



बता दें, जापान में एलिवेटर को शहर के हिसाब से बनाया गया है. इसलिए आप गलत डायरेक्शन में खड़े होकर फंस सकते हैं. उदाहरण के लिए टोक्यो में आपको एलिवेटर के बाईं तरफ खड़ा होना है. ओसाका और क्योटो में आपको दाईं ओर खड़ा होना है.



येलो करेंसी एक्सचेंज बूथ के इस्तेमाल से बचें



करेंसी एक्सचेंज के मामले में येलो एक्सचेंज बूथ से पैसा ना निकालें, क्योंकि वह ट्रांजेक्शन में मोटी रकम वसूलते हैं. इसलिए पैसे निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करें.



धूम्रपान और खाते हुए ना चलें



जापान का यह रूल आपके लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन एक देश को स्वच्छ बनाने के लिए ऐसा काम तो करना ही पडे़गा.



नारा में हिरण को परेशान ना करें



जापानी नगरी नारा की गलियों, पार्क और मंदिरों में हिरण घूमते पाएंगे. कहा जाता है कि यह वहां गॉड के मैसेंजर्स हैं. तो इसलिए जब आपको रास्ते में यह हिरण दिखे तो इन्हें छेड़े नहीं.



स्टाफ को टिप ना दें

कई पश्चिमी देशों में सर्विस स्टाफ को टिप देना गुड सर्विस माना जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है. यह देश मेहमान नवाजी की शपथ लेता है, जिसे ओमोटेनाशी के नाम से जाना जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कस्टमर को टिप की आवश्यकता के बिना बेस्ट सेवा मिले.

