GATE 2026 Registration: गेट परीक्षा के लिए आवेदन करने की आज लास्ट डेट, जल्दी करें अप्लाई

Gate 2026: गेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज बंद होने वाली है. जिन उम्मीदवारों ने अबतक रजिस्टर नहीं किया है वे जल्दी अप्लाई कर लें, नहीं तो मौका आपके हाथ से जा सकता है.

नई दिल्ली:

Gate 2026 Registration Last Date: गेट परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 6 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है. जिन उम्मीदवारों ने अबतक आवेदन नहीं किया है, वे अप्लाई कर सकते हैं. आईआईटी गुवाहटी की ओर से ग्रैजुएट एप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) रजिस्ट्रेशन विंडों बंद कर दी जाएगी. एप्लीकेशन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर भरे जा रहे हैं. मौका हाथ से न छूटे ऐसे में उम्मीदवारों को जल्दी आवेदन करने की सलाह दी जाती है.

गेट परीक्षा के लिए आवेदन 6 अक्टूबर को बंद कर दिया जाएगा, लेट फाइन के साथ 9 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. गेट परीक्षा की तारीख 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी, 2026 तय की गई है. 

गेट परीक्षा के लिए आवेदन फीस

गेट परीक्षा के लिए महिला/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए 1000 रुपये फीस देना होगा. अन्य सभी उम्मीदवार (फॉरेन नेशनल भी शामिल) को प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए 2000 रुपये फीस देना होगा. 

Gate 2026 Registration: कैसे करें रजिस्ट्रेशन 

  •  ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं.
  • इसके बाद आपको होमपेज पर दिए गए गेट 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
  • अब आपको सबमिट करने के बाद लॉग इन करना होगा.
  • अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरें.
  • मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सबमिट करें.

