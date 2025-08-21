समुद्री जहाजों में यहां लगाई जाती है जहर की मोटी परत, जान लीजिए इसकी वजह

- बार्नेकल्स समुद्र में पाए जानेवाला चिपचिपा जीव है, जिसकी लगभग 1,400 प्रजातियां मौजूद हैं.
- ये जीव जहाजों के तल पर चिपककर उनके वजन को बढ़ा देते हैं जिससे ईंधन की खपत में 40 प्रतिशत तक वृद्धि होती है.
- बार्नेकल्स समुद्री मेंमौजूद अन्य जीवों की त्वचा पर भी चिपक जाते हैं. जिससे उनका सांस लेना कठिन हो जाता है.
समुद्र और पानी के जहाजों में रुचि रखने वाले लोगों ने 'बार्नेकल्स' के बारे में जरूर सुना होगा. ये एक प्रकार का समुद्री जीव होता है. बार्नेकल्स की 1,400 से ज्यादा प्रजातियां समुद्र में पाई जाती हैं. जिनमें से सबसे आम एकॉर्न बार्नेकल्स है. ये जीव बेहद ही चिपचिपे होते हैं और एक बार किसी चीज पर चिपक जाएं तो इन्हें हटाना असंभव हो जाता है. समुद्री जहाजों के लिए बार्नेकल्स एक सिर दर्द की तरह होते हैं. क्योंकि एक बार अगर ये जहाज के तल पर चिपक जाए, तो इन्हें हटाना चुनौती भरा काम हो जाती है.
ये जीव जहाज को काफी नुकसान भी पहुंचते हैं. दरअसल इनके चिपकने से जहाज का निचली हिस्सा भारी होता जाता है और खराब होने लग जाता है. जहाज का वजन भारी होने से ईंधन की खपत में 40 प्रतिशत तक अधिक लगती है. ऐसे में जहाजों को इनसे बचाना बेहद ही जरूर बन जाता है.
जहाज के अलावा ये जीव समुद्र में मौजूद अन्य जीव की भी त्वचा में चिपक जाता है. जिससे की उनका सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है.
जहाजों से कैसे हटाए जाते हैं ये जीव
बार्नेकल्स जहाजों के नीचे या अन्य समुद्री जीवों पर गोंद की तरह चिपक जाते हैं. बार्नेकल्स को हटाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और प्रेशर वॉशर की ज़रूरत पड़ जाती है. जो कि काफी महंगा सौदा साबित होता है.
ऐसे में जब भी कोई जहज समुद्र में उतारा जाता है, तो सबसे पहले उसके नीचे अच्छे से जहर की लेयर लगाई जाती है. ताकि ये जीव उसपर चिपक न सकें.
क्या इंसानों के लिए होते हैं खतरनाक
ये जीव इंसान के लिए खतरनाक नहीं होते हैं. लेकिन जब भी आप समुद्र के किनारे जाएं तो सावधान ही रहें. क्योंकि एक बार ये जीव अगर आपके शरीर पर चिपक गया तो इसे निकालना मुश्किल हो जाता है. ये अक्सर हाई टाइड के समय ही बाहर आ जाते हैं.
