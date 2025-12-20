विज्ञापन
विशेष लिंक

FOG Alert: अगले 6 दिन भयंकर कोहरा! यूपी, दिल्ली में सड़क पर घुप्प अंधेरा, जानें क्या है मौसम विभाग की चेतावनी

Fog Alert in Delhi UP: उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर समूचे उत्तर भारत में आज घना कोहरा दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले छह दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है. लिहाजा शीत लहर और कोहरे को देखते हुए सतर्क रहें.

Read Time: 3 mins
Share
FOG Alert: अगले 6 दिन भयंकर कोहरा! यूपी, दिल्ली में सड़क पर घुप्प अंधेरा, जानें क्या है मौसम विभाग की चेतावनी
Fog Alert in Delhi UP
नई दिल्ली:

Weather News Today: उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा तक शनिवार को भयानक कोहरा दिखाई दिया. एक दिन की राहत के बाद सड़कों पर हर तरफ कोहरा पसरा नजर आया. मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक अगले छह दिन भयंकर कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है. उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में भी गोरखपुर, वाराणसी समेत ज्यादा जिलों में घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की गई है. हालांकि दिल्ली में तापमान में बहुत ज्यादा कमी आने की संभावना अभी नहीं है. दिल्ली में 19 से 25 दिसंबर क्रिसमस तक तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. दिल्ली में 19 दिसंबर को कोहरे के येलो अलर्ट के बाद 20 दिसंबर को अधिक से अत्यधिक कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग ने वेदर वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि बिहार, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में 20 दिसंबर को घना कोहरा पड़ने वाला है. कुछ इलाकों में बादल भी छाये रह सकते हैं. उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार में 21 दिसंबर को ऐसे ही हालात रहेंगे. पूर्वांचल में 22 दिसंबर को कोहरा छाया रहेगा. जबकि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 24 और 25 दिसंबर को अत्यधिक कोहरा प्रभावित करेगा. 

यूपी में घना कोहरा

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, मेरठ जैसे जिलों में कोहरे का अलर्ट है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, कुशीनगर, बहराइच, फतेहगढ़, अयोध्या, फुरसतगंज, लखीमपुर खीरी, बलिया से लेकर अवध में लखनऊ, कानपुर तक ऐसा ही कोहरा रहेगा. पश्चिमी यूपी में शीत लहर की भी चेतावनी जारी की गई है. मध्य प्रदेश में ग्वालियर रीवा जबलपुर रीजन में जबरदस्त कोहरा देखा जा रहा है.

पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों में हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की अत्यधिक संभावना है. 21 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी देखी जा सकती है. पंजाब में 22 दिसंबर को बारिश की संभावना है. कश्मीर के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने का अनुमान है. 

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली. जबकि उसके अगले 4 दिन 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी. यानी क्रिसमस के दौरान मौसम ठंडा रहने का अनुमान है. पंजाब में 19 और 20 दिसंबर को शीत लहर, हरियाणा में भी 22 से 25 दिसंबर तक शीत लहर का अलर्ट है. चंडीगढ़ में सुबह के समय घना से अत्यंत घना कोहरा छाया रहेगा. उत्तराखंड में भी 20 और 21 दिसंबर को घने कोहरे की मार पड़ेगी. बिहार में पटना, छपरा समेत गंगा के मैदानी इलाकों में यही हाल रहेगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fog Alert, Fog Alert In Delhi, Fog Alert In Delhi UP, Delhi Weather News Today, Weather Update
Get App for Better Experience
Install Now