मुंह में फंसे थे घोंघे, दर्द से तड़प रहा था कछुआ…फरिश्ता बन इंसान ने बचाई बेजुबान की जान

Man Helps Turtle By Removing Barnacles From Its Mouth In Sea: हम इंसानों के पास जबान होती है, मदद मांगने के लिए हाथ-पैर होते हैं, लेकिन जानवरों के पास ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ उम्मीद और भरोसे के सहारे किसी रहमदिल इंसान का इंतज़ार करते हैं. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. इंटरनेट पर इन दिनों एक बेहद भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है. इस वीडियो में एक इंसान एक घायल और परेशान कछुए की मदद करता नजर आ रहा है. कछुए के मुंह में बार्नाकल्स यानी समुद्री घोंघे बुरी तरह फंसे हुए थे, जिन्हें इंसान धीरे-धीरे निकालता है और कछुए को राहत दिलाता है.

यहां देखें वीडियो

Helping Sea Turtle



📹 Stevie_versus_the_world pic.twitter.com/wLnCWP1xWd — Yogesh Kumar (@YKwolfpec) June 24, 2025

यह घटना समुद्र के बीच एक नाव पर हुई, जब एक कछुआ दर्द में तड़पता हुआ इंसानों के पास तैरता हुआ आया. उसके मुंह में दर्जनों बार्नाकल्स फंसे थे, जो उसे दर्द दे रहे थे और उसे खाने या मुंह खोलने में भी तकलीफ हो रही थी, जैसे ही नाव पर मौजूद लोगों ने उसकी हालत देखी, उनमें से एक शख्स तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आया.

धीरे-धीरे, प्यार से निकाले गए घोंघे (turtle rescue viral video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि वो शख्स बेहद सावधानी से एक-एक करके कछुए के मुंह से सारे बार्नाकल्स निकालता है. कछुआ भी बड़ी शांति और धैर्य के साथ खड़ा रहता है, मानो उसे समझ आ गया हो कि ये लोग उसकी मदद कर रहे हैं. जब सारे घोंघे निकल जाते हैं, तो वो इंसान कछुए को प्यार से पानी में छोड़ देता है, फिर कछुआ राहत की सांस लेते हुए समुद्र में तैरता हुआ लौट जाता है.

इंटरनेट पर भावुक हुए लोग (man helps turtle barnacles)

यह वीडियो @Rainmaker1973 नाम के एक्स (Twitter) हैंडल से शेयर किया गया है और इसे अब तक 3 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. एक यूजर ने लिखा, अब भी इंसानियत जिंदा है. दूसरे ने कहा, कछुए को भी एहसास था कि इंसान उसकी मदद कर रहा है, तभी वो इतना शांत रहा. वाकई, इस वीडियो ने यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में थोड़ी-सी करुणा और हिम्मत किसी की जान बचा सकती है.

