Mumbai Rains: मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है. भारी बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे सड़क यातायात धीमा पड़ गया और लोगों को लंबा जाम झेलना पड़ा. कई स्थानों पर घुटनों तक पानी भरने से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया. ऐसी तस्‍वीरें मायानगरी से अमूमन हर साल आती है. पर क्‍या आप जानते हैं कि मुंबई में हर साल भारी बारिश क्यों होती है?

मुंबई में हर साल इतनी ज़्यादा बारिश क्यों होती है?

भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई हर साल जून से सितंबर के बीच मूसलाधार बारिश का सामना करती है. कई बार कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हो जाती है कि सड़कें नदी बन जाती हैं, लोकल ट्रेनें प्रभावित होती हैं और सामान्य जनजीवन ठप पड़ जाता है. सवाल यह है कि आखिर मुंबई में हर साल इतनी ज़्यादा बारिश क्यों होती है?

अरब सागर के किनारे होने का असर

मुंबई सीधे अरब सागर के तट पर स्थित है. जून में जब दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत पहुंचता है, तो यह समुद्र से बड़ी मात्रा में नमी (Moisture) लेकर आता है. जैसे ही ये नमी से भरे बादल मुंबई के तट से टकराते हैं, वे भारी वर्षा करने लगते हैं. समुद्र के लगातार नमी उपलब्ध कराने के कारण बारिश कई दिनों तक जारी रह सकती है.

दक्षिण-पश्चिम मानसून की पहली दस्तक

भारत में मानसून सबसे पहले केरल पहुंचता है और फिर तेजी से पश्चिमी तट के साथ आगे बढ़ते हुए मुंबई पहुंचता है. मुंबई मानसून के शुरुआती और सबसे सक्रिय क्षेत्रों में शामिल है. इसलिए यहां बारिश की तीव्रता अक्सर देश के कई अन्य शहरों से अधिक होती है.

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पश्चिमी घाट (Western Ghats) की बड़ी भूमिका

मुंबई के पूर्व में पश्चिमी घाट की ऊंची पर्वतमालाएं स्थित हैं. जब अरब सागर से आने वाली नम हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं, तो वे ऊपर उठती हैं. ऊपर जाते ही हवा ठंडी हो जाती है और उसमें मौजूद जलवाष्प संघनित होकर तेज बारिश में बदल जाती है. इस प्रक्रिया को ओरोग्राफिक वर्षा (Orographic Rainfall) कहा जाता है.

मानसूनी लो-प्रेशर सिस्टम

मानसून के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समय-समय पर लो-प्रेशर एरिया बनते रहते हैं. जब ये सिस्टम महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, तो वे अतिरिक्त नमी लेकर आते हैं और एक-दो दिनों में रिकॉर्ड स्तर की बारिश करा सकते हैं.

जलवायु परिवर्तन भी बढ़ा रहा है खतरा

वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है. गर्म समुद्र अधिक मात्रा में जलवाष्प पैदा करता है. इसका परिणाम यह होता है कि जब बारिश होती है, तो कम समय में अत्यधिक वर्षा (Extreme Rainfall) देखने को मिलती है. हाल के वर्षों में मुंबई में बार-बार होने वाली रिकॉर्ड बारिश को विशेषज्ञ इसी बदलाव से भी जोड़ते हैं.

शहरीकरण ने बढ़ाई समस्या

मुंबई में केवल बारिश ही समस्या नहीं है, बल्कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने भी स्थिति को गंभीर बनाया है-

कंक्रीट की इमारतों में वृद्धि

प्राकृतिक जल निकासी मार्गों पर निर्माण

नालों का संकरा होना

अत्यधिक जनसंख्या घनत्व

इन कारणों से बारिश का पानी तेजी से निकल नहीं पाता और कुछ घंटों की बारिश भी बड़े जलभराव का कारण बन जाती है.

हाई टाइड (High Tide) का असर

मुंबई समुद्र के किनारे बसा शहर है. अगर भारी बारिश के दौरान समुद्र में हाई टाइड आ जाए, तो वर्षा का पानी समुद्र में आसानी से नहीं जा पाता. इस वजह से सड़कों और निचले इलाकों में पानी जमा होने लगता है और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है.

मुंबई में कितनी बारिश होती है?

मुंबई में औसतन 2,200 से 2,500 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है. हालांकि कई बार यह इससे अधिक दर्ज की जाती है. जुलाई महीना आमतौर पर सबसे अधिक वर्षा वाला महीना होता है.

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क्या भविष्य में और बढ़ सकती है भारी बारिश?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अत्यधिक बारिश हो सकती है. इसलिए बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, शहरी योजना, मैंग्रोव संरक्षण और मौसम की सटीक पूर्व चेतावनी प्रणाली पर लगातार काम करना आवश्यक है.