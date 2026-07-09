Weather Today LIVE Updates: दिल्ली-एनसीआर और मुंबई समेत देशभर के ज्यादादर राज्यों में मॉनसून की बारिश लगातार जारी है. दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में पिछले दो दिनों से बारिश लगातार जारी है. जिसकी वजह से ज्यादातर जगहों पर पानी भर गया है. साथ ही ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं. IMD ने 9 और 10 जुलाई को दिल्ली-NCR के बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र का भी हाल कुछ ऐसा ही है. मौसम विभाग ने मुंबई के लिए आज बारिश का ग्रीन अलर्ट जारी किया है. गनीमत ये है कि रात भर रुक-रुक कर हुई बारिश से निचले इलाकों में पानी नहीं भरा है और रेल, सड़क और हवाई यातायात सामान्य है. फिलहाल बारिश रुक गई है.

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