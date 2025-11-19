पहले खूब खाना खाता है इंसान और फिर जबरदस्ती करता है उल्टी, जानें क्या होता है Bulimia?

Bulimia Disorder: आज के समय में ज्यादातर लोग फिट दिखने के चक्कर में इतने प्रेशर में रहते हैं कि वे अपने खाने से जुड़ी बहुत सी गलत आदतें बना लेते हैं. उनमें से एक बुलिमिया (Bulimia) भी है. यह सिर्फ एक ईटिंग प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जो धीरे-धीरे शरीर, दिमाग और इमोशन्स को बुरी तरह नुकसान पहुंचाने लगती है.फिल्म एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने हाल ही में बताया कि वह लंबे समय तक इस ईटिंग डिसऑर्डर से जूझती रहीं. अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि खाना उनके लिए एक समय पर कंफर्ट बन गया था, लेकिन धीरे-धीरे यह आदत खतरनाक हो गई. कभी बहुत ज्यादा खाना, फिर खुद को रोक न पाना और फिर खुद ही उल्टी करने की कोशिश करना… यह सब एक साइकल बन गया, जिससे बाहर निकलना काफी मुश्किल था. तो आखिर बुलिमिया क्या है, इसके लक्षण कैसे होते हैं, इसके कारण क्या हैं और कैसे बच सकते हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं.

बुलिमिया क्या होता है (What is Bulimia)

बुलिमिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान पहले बहुत ज्यादा खाना खाता है (Binge Eating) और फिर उस खाए हुए खाने से छुटकारा पाने के लिए जबरदस्ती उल्टी करता है या कई लोग उल्टी की जगह घंटों एक्सरसाइज करते हैं. कुछ लोग दिनों तक भूखे रहते हैं, ताकि ज्यादा खाए गए खाने की भरपाई कर सकें. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये पूरा चक्र एक टॉक्सिक लूप की तरह चलता है, जितना ज्यादा इंसान खुद को रोकने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा वह फंसता जाता है. यह कोई शौक नहीं है, बल्कि मानसिक बीमारी है, जिसे तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है.

फातिमा सना शेख को भी यही डिसऑर्डर

एक्ट्रेस फातिमा ने बताया कि 'दंगल' फिल्म के समय उन्हें वजन बढ़ाने के लिए रोज 2500-3000 कैलोरी लेनी पड़ती थी. फिल्म खत्म हुई, लेकिन उनकी खाने की आदतें वैसी ही रहीं, जिससे एक समय पर उन्होंने खुद को लगातार खाते हुए पाया. धीरे-धीरे वह घंटों खाना खाती रहतीं, खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, खुद से नफरत होने लगी, फिर एकदम उल्टा होने लगा और कई-कई दिन भूखे रहती, खाने का डर, बाहर जाने का डर और फिर खाने के बाद जबरदस्ती उल्टी करना पड़ता था. यही बुलिमिया का साइकिल है. उनकी को-एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने सबसे पहले इसके संकेत पहचाने और बताया कि यह एक ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है. यह वही मोड़ था जब फ़ातिमा को समझ आया कि यह सिर्फ गलत आदत नहीं, बल्कि एक मेडिकल प्रॉब्लम है.

बुलिमिया नर्वोसा के मुख्य लक्षण (Bulimia Nervosa Symptoms)

1. डॉक्टर्स के अनुसार, बुलिमिया के कई शारीरिक और मानसिक संकेत दिखाई देते हैं. इसमें बिंज ईटिंग के बाद शर्म, डर और गिल्टी की वजह से खुद को उल्टी करने पर मजबूर करना.

2. उल्टी में मौजूद एसिड दांतों को नुकसान पहुंचाता है. दांत पीले हो जाते हैं.

3. उल्टी कराने के दौरान हाथ मुंह के अंदर ले जाने से उंगलियों के पीछे घाव या निशान बन जाते हैं.

4. कभी अचानक वजन बढ़ना, कभी अचानक कम हो जाता है.

5. कुछ लोग खाने की भरपाई के लिए घंटों कार्डियो करते रहते हैं यानी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं.

6. बार-बार डिप्रेशन और एंजायटी

7. महिलाओं में पीरियड्स अनियमित होना. हॉर्मोनल बदलाव की वजह से ऐसा होता है.

बुलिमिया के कारण क्या हैं

यह सिर्फ ज्यादा खाने की बीमारी नहीं है. इसके पीछे कई इमोशनल और सोशल कारण भी हो सकते हैं. इनमें हमेशा पतला दिखने का दबाव, सोशल मीडिया का असर, बॉडी-इमेज की समस्या, खुद से असंतोष, तनाव, अकेलापन या डिप्रेशन, खुद को लेकर शर्म या अपराधभाव और बचपन का ट्रॉमा शामिल होता है.

बुलिमिया का इलाज क्या है

1. साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग. CBT (Cognitive Behavioral Therapy) इस बीमारी में बेहद कारगर मानी जाती है.

2. पोषण विशेषज्ञ की मदद लेकर सही ईटिंग पैटर्न बनाना और शरीर की जरूरतों को समझना.

3. अगर डॉक्टर दें तो कुछ एंटीडिप्रेसेंट बुलिमिया के ट्रीटमेंट में काम आते हैं.

4. परिवार और दोस्तों का सपोर्ट