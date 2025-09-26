क्या आप भी खाते हैं अजीबोगरीब चीजें? 'पिका' डिसऑर्डर हो सकता है इसकी वजह...

Pica disorder : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक अविश्वसनीय और हैरतअंगेज मामला सामने आया है, जिसने डॉक्टरों और परिवारजनों को अचंभित कर दिया. 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने गलती से स्टील के चम्मच, टूथब्रश और पेन निगल लिए थे, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई थी. पेट में असहनीय दर्द होने पर परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए.

वहां डॉक्टरों ने जब अल्ट्रासाउंड किया, तो जो रिपोर्ट सामने आई, उसे देखकर सभी हैरान रह गए. रिपोर्ट में पेट के अंदर कई वस्तुएं दिखाई दे रही थीं.

मौसम बदलते ही Immunity क्यों पड़ती है कमजोर और Skin हो जाती है बेजान, जानें यहां...

डॉक्टरों की टीम ने तुरंत ऑपरेशन का फैसला किया, जो करीब 5 घंटे तक चला. इस जटिल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक पेट से 29 स्टील के चम्मच, 19 टूथब्रश और 2 पेन बाहर निकाले.

युवक की हालत अब पूरी तरह से ठीक है और ऑपरेशन के बाद उसे सकुशल घर भेज दिया गया है.

डॉक्‍टरों ने मरीज के इस हरकत के पीछे का कारण मानसिक बीमारी बताया. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला ट्राइकोटिलोमेनिया या 'पिका डिसऑर्डर' (Pica Disorder) या किसी गंभीर मानसिक विकार से जुड़ा हो सकता है, जिसमें व्यक्ति खाने योग्य न होने वाली वस्तुएं निगलता है.

ऐसे में आइए जानते हैं पिका डिसऑर्डर क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं-

पिका (Pica) एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति ऐसी चीजों को खाता है जिनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू (पोषक तत्व) नहीं होती. ये चीजें सेहत के लिए खतरनाक हो सकती हैं. इसमें मिट्टी, चाक, बर्फ, बाल, साबुन, पेंट, कपड़े, पेपर, राख, और यहां तक कि गंदगी जैसी चीजें भी शामिल हो सकती हैं. यह अक्सर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कुछ मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों में देखा जाता है.

पिका का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि व्यक्ति लगातार एक महीने या उससे ज्यादा समय तक ऐसी चीजें खाता है जो खाने लायक नहीं होतीं. जिससे पेट में दर्द, कब्ज या डायरिया, दांतों की दिक्कत, संक्रमण पोषक तत्वों की कमी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं.

पिका होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से मुखे ये हैं-

जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है तो दिमाग अजीबोगरीब चीजों को खाने की तलब पैदा कर सकता है.

कुछ मानसिक बीमारियां जैसे ऑटिज्म, स्किज़ोफ्रेनिया या ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD) से जूझ रहे लोगों में भी पिका देखने को मिल सकता है.

गर्भवती महिलाओं में हार्मोनल बदलाव और पोषक तत्वों की बढ़ती जरूरत के कारण भी पिका हो सकता है.

कई बार तनाव या चिंता की स्थिति में लोग अजीब चीजें खाने लगते हैं, जो एक तरह से स्ट्रेस को कम करने का तरीका बन जाता है.

कुछ बच्चों में जिज्ञासा के कारण ऐसी आदतें पड़ सकती हैं, जो बाद में पिका का रूप ले लेती हैं.

पिका से कैसे बचें

सबसे पहले डॉक्टर या मनोचिकित्सक से मिलें, पोषक तत्वों की जांच और सप्लीमेंट्स लीजिए, बिहेवियरल थेरेपी लीजिए, तनाव कम करें, बच्चों के मामले में, अगर वे घर में कुछ खतरनाक चीजें खा रहे हैं, तो उन्हें उनकी पहुंच से दूर रखें और सुरक्षित माहौल दें.

एक बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है. यह शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद करेगा जिससे इससे जूझ रहा व्यक्ति अजीबो गरीब चीजें खाने से खुद को रोक पाएगा.

यह याद रखना जरूरी है कि पिका सिर्फ एक अजीब आदत नहीं है, बल्कि एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है. इसे नजरअंदाज करने से सेहत को भारी नुकसान हो सकता है. इसलिए तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)