झारखंड के सौरभ कुमार की तरह आप भी शुरू कर दें ये खास बिजनेस, कम लागत में होगी बंपर कमाई

सरकारी की और से कई सारी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिनकी मदद से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और लोगों को रोजगार दे सकते हैं. अगर आप खुद का व्यापार शुरू करने का सपना देखते हैं, तो इस सपने को पूरा करने में देरी न करें. आज हम आपको झारखंड के निवासी सौरभ कुमार की प्रेरणादायक कहानी बताने जा रहा हैं. जिसे पढ़कर आपको बिजसनेस खोलने के लिए प्रेरणा मिलेगी. सौरभ ने सरकारी योजनाओं की मदद से आज एक मसाला ब्रांड खड़ा कर दिया है और स्‍थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से 'आत्मनिर्भर भारत' और 'लोकल फॉर वोकल' का मंत्र दिया है, तब से देशभर में लाखों युवाओं की जिंदगी बदल रही है. सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर लोग न सिर्फ खुद की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार का अवसर दे रहे हैं. झारखंड के हजारीबाग के सौरभ कुमार भी उन्हीं में से एक हैं. सौरभ की कहानी बताती है कि यदि इरादा मजबूत हो और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग किया जाए, तो सफलता दूर नहीं रहती.

क्या है सौरभ की कहानी

हजारीबाग के सौरभ कुमार ने प्रधानमंत्री की पीएम एफएमई योजना का लाभ उठाया. उन्होंने योजना में आवेदन किया और मंजूरी मिलने के बाद हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक में अपना मसाला प्रसंस्करण प्लांट शुरू कर दिया और 'अपना जायका' नाम का मसाला ब्रांड लॉन्च किया.

सौरभ बताते हैं कि मसाले का व्यवसाय चुनने के पीछे एक सोच थी. वे अक्सर देखते और पढ़ते थे कि बाजार में मिलावटी मसालों की भरमार है, इसलिए उन्होंने स्थानीय लोगों को शुद्ध, स्वच्छ और स्थानीय स्तर पर तैयार मसाले उपलब्ध कराने की ठान ली. आज उनका मसाला ब्रांड हजारीबाग में अपनी पहचान बना चुका है.

सौरव कुमार ने कहा कि मैं 'अपना जायका' नाम से मसाला ब्रांड चलाता हूं. मेरा मकसद है कि मैं लोगों के घरों तक शुद्ध मसाला पहुंचा दूं. हम मसालों को बहुत स्वच्छ तरीके से बनाते हैं. मसालों की सफाई करने के बाद भूनते हैं. उसके बाद मसालों की पिसाई करते हैं.

पीएम एफएमई योजना के तहत मिला लोन

उन्‍होंने बताया कि मैंने पीएम एफएमई योजना के तहत लोन लिया और कारोबार को आगे बढ़ाया है. मेरा जीवन अच्‍छी तरह से चल रहा है. इस कारोबार से करीब दस लोगों को रोजगार मिला है. आने वाले समय में पूरे प्रदेश में कारोबार का विस्‍तार करूंगा और लोगों को रोजगार प्रदान करूंगा.