फेसबुक-इंस्टाग्राम चलाने वालों के लिए मोटी कमाई का मौका, बस वीडियो बनानी है! कंपनी ने बताया पूरा प्रोसेस

अगर आप सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. ई-कॉमर्स कंपनी मीशो (Meesho) ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म ‘Meesho Creator Club' लॉन्च किया है. इसके जरिए क्रिएटर्स घर बैठे कमाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट और बिना ज्यादा फॉलोअर्स के.

क्या है Meesho Creator Club?

Meesho Creator Club एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कंटेंट क्रिएटर्स सीधे Meesho के सेलर्स के साथ जुड़ सकते हैं. क्रिएटर्स Meesho पर उपलब्ध प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियो बना सकते हैं और उन्हें Facebook, Instagram, YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर सकते हैं. अगर उनके कंटेंट के जरिए कोई प्रोडक्ट बिकता है, तो क्रिएटर को 25 प्रतिशत तक कमीशन मिल सकता है.

Meesho के साथ जुड़कर आप लाखों कमा सकते हैं.

Photo Credit: Canva

सबसे खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए न तो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना होगा और न ही सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स होना जरूरी है. Meesho का कहना है कि माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर्स, यानी कम फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स भी इस प्रोग्राम से अच्छी कमाई कर सकते हैं.

Meesho के जनरल मैनेजर (मॉनिटाइजेशन और कंटेंट कॉमर्स) प्रसन्ना अरुणाचलम का कहना है कि Creator Club का मकसद कंटेंट क्रिएटर्स को सही टूल और मौके देना है, ताकि वे अपने कंटेंट से कमाई कर सकें.

कितने दिन में मिलेगा कमीशन?

कंपनी के मुताबिक, 2024 में टेस्टिंग के दौरान कंटेंट कॉमर्स के जरिए ऑर्डर वॉल्यूम में तीन गुना बढ़ोतरी देखी गई. सिर्फ एक साल में इस पहल से 1.45 करोड़ यूजर्स तक पहुंच बनाई गई. यही वजह है कि Meesho अब Creator Club को बड़े स्तर पर लॉन्च कर रही है.

आप Meesho Creators Club का हिस्‍सा बन सकते हैं

Photo Credit: Canva

Creator Club से जुड़े क्रिएटर्स को रियल-टाइम परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, यानी यह जानकारी भी मिलेगी कि उनका कंटेंट कैसा प्रदर्शन कर रहा है. इसके अलावा, क्रिएटर्स को पेमेंट हर हफ्ते किया जाएगा, जिससे उनको कमीशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

क्‍या छोटे शहर वाले कर सकते हैं कमाई?

Meesho का यह प्लेटफॉर्म खासतौर पर टियर-3 और टियर-4 शहरों के क्रिएटर्स के लिए भी बड़ा मौका है, जो अब तक बड़े ब्रांड्स के साथ टाई-अप नहीं कर पाते थे. कंपनी का दावा है कि यह पहल क्रिएटर्स को सीधे कमाई का मौका देगी.

कुल मिलाकर, अगर आप वीडियो बनाना पसंद करते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो Meesho Creator Club आपके लिए कमाई का एक आसान और भरोसेमंद जरिया बन सकता है.