Air Purifier का बिजनेस देगा तगड़ा मुनाफा,एक दिन में ₹60,000 तक कमाई का मौका! महीने भर में हो जाएंगे मालामाल

बीते कई महीनों से दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई शहरों में AQI लगातार खराब बना हुआ है. ऐसे हालात में एयर प्यूरीफायर अब लग्जरी नहीं बल्कि हर घरों की जरूरत बन गया है.यही वजह है कि एयर प्यूरीफायर से जुड़ा बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसकी मांग और बढ़ने वाली है.

Air Purifier का बिजनेस क्यों है फायदेमंद?

रिटेलर्स की मानें तो इस सीजन में एयर प्यूरीफायर की बिक्री में 60-70 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है. स्टोर्स पर प्यूरीफायर के स्टॉक खत्म हो रहे हैं और एयर प्यूरीफायर इंडस्ट्री में जबरदस्त बूम देखा जा रहा है. लोग अब अपनी और अपने परिवार की सेहत को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं. घर हो या ऑफिस हर जगह साफ हवा की जरूरत महसूस की जा रही है. जिससे एयर प्यूरीफायर बिजनेस फ्यूचर में फायदेमंद साबित हो सकता है.

इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसमें कम निवेश से शुरुआत की जा सकती है और कमाई के कई तरके हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे एयर प्यूरीफायर का बिजनेस आपके लिए कमाई का बड़ा मौका बन सकता है.

सबसे पहले अपना बिजनेस मॉडल करें तैयार

इस बिजनेस में उतरने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आप किस तरह काम करना चाहते हैं. कई लोग नामी ब्रांड की डीलरशिप लेकर एयर प्यूरीफायर बेचते हैं. कुछ लोग घरों और ऑफिस को महीने के किराए पर मशीन देते हैं जो आजकल काफी पसंद किया जा रहा है. वहीं कुछ लोग सिर्फ फिल्टर बदलने और सर्विस का काम करते हैं जिसमें खर्च बहुत कम और मुनाफा अच्छा होता है.

जरूरी कागज और रजिस्ट्रेशन

बिजनेस को सही तरीके से शुरू करने के लिए कुछ जरूरी रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं. GST रजिस्ट्रेशन टैक्स और बिलिंग के लिए जरूरी है. MSME या उद्यम रजिस्ट्रेशन से सरकारी योजना और लोन में मदद मिलती है. इसके अलावा लोकल नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस भी लेना होता है.

माल कहां से लें और कैसे शुरू करें?

अगर आप खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो भारत या बाहर के मैन्युफैक्चरर से संपर्क करना होगा.

वहीं डीलरशिप मॉडल में आप सीधे ब्रांड की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं.

दिल्ली जैसे शहरों में होलसेल मार्केट से भी थोक में स्टॉक मिल जाता है जिससे लागत कम रहती है.

कितना लगेगा पैसा और कहां खोलें दुकान?

छोटे लेवल पर यह बिजनेस 1 से 3 लाख रुपये में शुरू किया जा सकता है जिसमें छोटी दुकान और लिमिटेड स्टॉक शामिल है.

अगर आप बड़े लेवल पर मल्टी ब्रांड शोरूम खोलना चाहते हैं तो 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा की जरूरत हो सकती है.

जगह ऐसी होनी चाहिए जहां मिडिल हाई इनकम ग्रुप के लोग रहते हों.

मार्केटिंग से बनेगी पहचान

इस बिजनेस में सही मार्केटिंग बहुत जरूरी है. स्कूल, अस्पताल, जिम और ऑफिस में जाकर डेमो देने से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं. सोशल मीडिया पर AQI से जुड़ी जानकारी शेयर करके लोगों को जागरूक किया जा सकता है. वहीं फिल्टर बदलने की रिमाइंडर सर्विस देने से ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं. इसे सेल्स आसान हो जाता है.

कितनी और कैसे होगी कमाई

एक एयर प्यूरीफायर की कीमत आमतौर पर 8 हजार से 25 हजार रुपये के बीच होती है.

एक मशीन पर 1 हजार से 3 हजार रुपये तक की कमाई हो सकती है.

अगर आप एक दिन में 30 एयर प्यूरीफायर बेचते हैं और एक मशीन पर औसतन 2,000 रुपये का मुनाफा मानें, तो सिर्फ बिक्री से आपकी एक दिन की कमाई 60,000 रुपये तक पहुंच सकती है.

सिर्फ मशीन बेचने की जगह फिल्टर रिप्लेसमेंट, सर्विसिंग या AQI लेवल चेक कराने जैसे सालाना सब्सक्रिप्शन प्लान से भी अच्छी कमाई हो सकती है.

चूंकि एयर प्यूरीफायर का बिजनेस सीजनल होता है . पॉल्यूशन का लेवल दिवाली के आसपास और सर्दियों के 3-4 महीने चरम पर रहता है. इसलिए इन 120 दिनों में आप इतना मुनाफा कमा सकते हैं जो पूरे साल की कमाई की कसर पूरी कर देगा. बाकी महीनों में आप फिल्टर बदलने और सर्विसिंग के जरिए लाखों की 'पैसिव इनकम' जारी रख सकते हैं.

एक तरफ बढ़ता प्रदूषणब ड़ी समस्या है, वहीं यह एक नया बिजनेस कमाई का मौका भी लेकर आया है. सही प्लानिंग और आसान शुरुआत के साथ एयर प्यूरीफायर का बिजनेस आने वाले समय में स्टेबल और लगातार अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है.