मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने पर कितने पैसे मिलते हैं? जानें फातिमा बॉश को क्या-क्या मिलेगा

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब इस बार मैक्सिको की फातिमा बॉश ने अपने नाम कर लिया है. फातिमा 74वीं मिस यूनिवर्स बनी हैं, जिसके बाद गूगल पर लोग उनकी तस्वीरें खोज रहे हैं. उन्होंने 100 से ज्यादा कंटेस्टेंट के साथ कंपीट किया था और आखिर में क्राउन अपने नाम करने में सफल रहीं. उनके साथ थाईलैंड की प्रवीणर सिंह फाइनलिस्ट थीं, जिन्होंने फातिमा को कड़ी टक्कर दी. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद कितना पैसा मिलता है और क्राउन के अलावा बाकी क्या चीजें मिलती हैं.

कितनी होती है प्राइस मनी?

हर साल मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली महिला के लिए एक फिक्स अमाउंट तय होता है. इसके लिए प्राइस मनी $250,000 यानी करीब 1,99,59,300 रुपए होती है. इसके अलावा मिस यूनिवर्स को अगले एक साल तक मंथली सैलरी भी दी जाती है, जो करीब $50,000 (44,35,477 रुपए) तक होती है. इतना ही नहीं मिस यूनिवर्स को कई लग्जरी कार कंपनियां और बाकी तमाम तरह के ब्रैंड्स भी अप्रोच करते हैं. यानी ब्रांड एंडोर्समेंट से भी लाखों की कमाई होती है. मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद कई फिल्मों और बड़े प्रोजेक्ट्स के ऑफर भी आते हैं.

कौन हैं फातिमा बॉश?

फातिमा बॉश की उम्र महज 25 साल है और इस छोटी सी उम्र में उन्होंने ये खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. मैक्सिको में भी फातिमा ने मिस यूनिवर्स मैक्सिको का खिताब अपने नाम किया था, जिसके बाद 130 कंटेस्टेंट्स को पछाड़कर मिस यूनिवर्स भी बन गई हैं. फातिमा सोशल वर्क में भी काफी आगे रहती हैं और उनके इंस्टाग्राम पर करीब दो मिलियन फॉलोअर्स हैं. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं. कुछ तस्वीरों में उन्हें छोटे बच्चों के साथ भी देखा जा सकता है.

इस बार भारत की तरफ से मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, वो टॉप 30 तक भी पहुंच गई थीं. हालांकि टॉप-12 तक नहीं पहुंच पाईं और इस प्रतियोगिता से बाहर हो गईं.