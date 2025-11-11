नेशनल एजुकेशन डे से जुड़े इन सवालों का जवाब जानते हैं आप? तुरंत दीजिए जवाब

National Education Day: किसी भी मुकाम पर पहुंचने की पहली सीढ़ी शिक्षा होती है, अच्छी शिक्षा पाकर लोग अपने सपने साकार करते हैं. समाज और देश के विकास में भी अच्छी एजुकेशन काफी अहम रोल निभाती है. इसी एजुकेशन को बढ़ावा देने और हर गांव तक इसके लिए जागरुकता फैलाने के लिए कई तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं. हर साल भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है. हालांकि काफी कम छात्र ऐसे हैं, जो शिक्षा दिवस को लेकर ज्यादा जानकारी रखते हैं. ऐसे में आज हम आपको ऐसे 10 सवाल दे रहे हैं, जिनका जवाब अगर आप जानते हैं तो आप वाकई जीनियस कहलाएंगे.

1. क्यों मनाया जाता है शिक्षा दिवस?

कई लोगों को इसी बात की जानकारी नहीं होती है कि आखिर शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है. अगर आपको भी उत्तर नहीं पता है तो बतौर छात्र आपको खुद पर काम करने की जरूरत है.

उत्तर - भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जंयती के मौके पर हर साल 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है. मौलाना आजाद ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कई क्रांतिकारी बदलाव किए. देशभर के आईआईटी, यूजीसी और IISc के निर्माण में भी उनकी काफी अहम भूमिका रही.

2. पहली बार कब मनाया गया था शिक्षा दिवस?

शिक्षा दिवस को पहली बार कब मनाया गया था और कब इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी जानकारी भी कम ही लोगों को होती है.

उत्तर - भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस साल 2008 में मनाया गया था. इसके बाद से हर साल इसी दिन इसे मनाया जाता है.

3. मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म कब हुआ था?

उत्तर - मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था.

4. मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म कहां हुआ था?

उत्तर - मक्का, सऊदी अरब

5. मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न कब मिला था?

उत्तर - 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न मिला था.