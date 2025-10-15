विज्ञापन

अब्दुल कलाम से जुड़े GK के इन 10 सवालों का जवाब जानते हैं आप? तुरंत दीजिए जवाब

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति रहे. उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है. उनकी जयंती को पूरी दुनिया स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाती है.

अब्दुल कलाम से जुड़े दिलचस्प सवालों के जवाब

GK Quiz on Abdul Kalam: भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुनते ही प्रेरणा, देशभक्ति और विज्ञान की चमक याद आती है. उन्होंने अपनी जिंदगी से यह साबित किया कि एक छोटे से गांव से निकलकर भी इंसान पूरी दुनिया में मिसाल बन सकता है. आज भी बच्चे, स्टूडेंट्स और युवाओं के दिलों में वे 'मिसाइल मैन ऑफ इंडिया' और 'पीपल्स प्रेसिडेंट' के रूप में बसे हुए हैं. हर साल 15 अक्टूबर को डॉ. कलाम की जयंती वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे (World Students' Day) के रूप में मनाई जाती है. साल 2010 में यूनाइटेड नेशन (UN) ने इसे घोषित किया था, ताकि उनके शिक्षा और युवाओं के लिए योगदान को याद किया जा सके. इस बार इस खास दिन पर आइए 10 सवालों जानते हैं कि आप डॉ. कलाम के बारें में कितना जानते हैं.

1. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था?

(a) अवुल जाकिर जलालुद्दीन कलाम

(b) अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम

(c) अब्दुल साकिर जैनुलाब्दीन कलाम

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: b 

जानकारी- डॉ. कलाम का पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुलआबिदीन अब्दुल कलाम था, जो उनके तमिल मुस्लिम परिवार की परंपरा से जुड़ा है.

2. डॉ. कलाम का जन्म कब और कहां हुआ था?

(a) 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम (तमिलनाडु)

(b) 2 सितंबर 1929, वेल्लोर (तमिलनाडु)

(c) 15 अगस्त 1923, तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु)

(d) 29 फरवरी 1936, रामेश्वरम (तमिलनाडु)

उत्तर: a 

जानकारी- उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था.

3. डॉ. कलाम का निधन कब और कहां हुआ था?

(a) 17 जुलाई 2015, दिल्ली

(b) 27 जुलाई 2015, शिलांग (IIM)

(c) 15 अगस्त 2015, रामेश्वरम

(d) 25 जुलाई 2015, चेन्नई

उत्तर: b

जानकारी- डॉ. कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को शिलांग में IIM में लेक्चर देते वक्त हुआ था.

3. डॉ. कलाम के पिता और माता का नाम क्या था?

(a) जैनुलाब्दीन और अशियम्मा

(b) जाकिर और फ़ातिमा

(c) अब्दुल और रज़िया

(d) हसन और मरीना

उत्तर: a

जानकारी- उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम अशियम्मा था.

4. डॉ. कलाम ने कौन सी पढ़ाई की थी?

(a) रसायन विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी

(b) फिजिक्स और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग

(c) गणित और कंप्यूटर साइंस

(d) इतिहास और राजनीति विज्ञान

उत्तर: b

जानकारी- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग (Aerospace Engineering) की पढ़ाई की थी, जिससे वे बाद में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और मिसाइल विकास कार्यक्रमों के नेता बने.

5.  डॉ. कलाम के उपनाम क्या थे?

(a) मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, पीपल्स प्रेसिडेंट

(b) एयरोस्पेस गॉड, नेशनल लीडर

(c) विज्ञान विजार्ड, पीपल्स किंग

(d) स्पेस मैन ऑफ इंडिया, यंग इन्फ्लुएंसर

उत्तर: a

जानकारी- भारत के रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उनकी अहम भूमिका के कारण उन्हें यह उपनाम मिला.

6. डॉ. कलाम कब से कब तक राष्ट्रपति रहे?

(a) 2000-2005

(b) 2002-2007

(c) 1997-2002

(d) 2005-2010

उत्तर: b

जानकारी- डॉ. कलाम भारत के राष्ट्रपति 2002–2007 तक रहे.

7. डॉ. कलाम ने कौन-कौन से प्रमुख सम्मान मिले?

(a) भारत रत्न (1997), पद्म विभूषण (1990), पद्म भूषण (1981)

(b) भारत रत्न (2000), पद्म विभूषण (1995), पद्म भूषण (1990)

(c) भारत रत्न (1997), पद्म विभूषण (2002), पद्म भूषण (1985)

(d) भारत रत्न (1990), पद्म विभूषण (1981), पद्म भूषण (1997)

उत्तर: a

भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो उन्हें विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला.

8. डॉ. कलाम के नाम पर कौन सा द्वीप रखा गया है?

(a) व्हीलर द्वीप, ओडिशा

(b) लैंडफॉल द्वीप

(c) भवानी द्वीप

(d) श्रीहरिकोटा

उत्तर: a

ओडिशा के तट के पास स्थित यह द्वीप भारत के मिसाइल परीक्षण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है.

9.  डॉ. कलाम की प्रमुख किताबें कौन-सी हैं?

(a) विंग्स ऑफ फायर

(b) इग्नाइटेड माइंड्स

(c) इंडिया 2020: ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम

(d) यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम

उत्तर: a, b, c, d

जानकारी- ये सभी किताबें डॉ. कलाम ने लिखी हैं और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं.

10.  डॉ. कलाम को भारत रत्न कब मिला?

(a) 1997

(b) 2002

(c) 2007

(d) 2011

उत्तर: a

जानकारी- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न मिला था, यह सम्मान उन्हें भारत की रक्षा और विज्ञान तकनीक में असाधारण योगदान के लिए दिया गया था.
 

