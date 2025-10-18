पाकिस्तानी सेना के मुकाबले कितने ताकतवर हैं तालिबान के लड़ाके? इस चीज का नहीं है तोड़

Taliban VS Pakistan: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है. सीजफायर के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक हुई है, जिसमें तीन क्रिकेटर्स समेत कई लोगों की मौत हो गई. अब एक बार फिर तालिबान शासित अफगानिस्तान ने बदला लेने की बात कही है. ऐसे में ये सवाल लोगों के मन में जरूर उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान की ताकत कितनी है और किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है. आज हम आपको अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान की ताकत और कमजोरियों के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, साथ ही बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे ज्यादा ताकतवर है.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में हिंसक लड़ाई

अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई हिंसक झड़प देखने के लिए मिलीं, जिसमें दोनों तरफ के सैकड़ों सैनिकों की मौत हुई. अफगानिस्तान में सैनिकों को तालिबान का लड़ाका कहा जाता है. यही लड़ाके पाकिस्तानी सेना के सामने चुनौती खड़ी कर रहे हैं और पिछले कई महीने से उनकी नाक में दम कर दिया है.

कितनी ताकतवर है अफगान सेना?

ग्लोबल फायर वापर की तरफ से हर साल दुनियाभर की सेनाओं की रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें अफगानिस्तान के लड़कों को 118 रैंक मिली है. इसमें सेना का आकार, बजट और ताकत को मापा जाता है. इसमें पाकिस्तान 12वें नंबर पर आता है.

तालिबान में कुल एक लाख से ज्यादा लड़ाके हैं, जो काफी खूंखार माने जाते हैं

तालिबान की सेना का कुल बजट 14 हजार करोड़ रुपये है

तालिबान के पास हल्के हथियार, रॉकेट लॉन्चर और अमेरिका के छोड़े गए कुछ एडवांस हथियार हैं

अफगानिस्तान के पास कोई नौसेना और वायुसेना नहीं है, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है



तालिबानी लड़ाकों की ये है ताकत

भले ही तालिबानी सेना संख्या में कम हो, या फिर उनके पास हथियार ज्यादा मात्रा में न हों, लेकिन इसके लड़ाकों को अपने खास अंदाज के लिए जाना जाता है. ये लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं और घात लगाकर हमला करते हैं. यही वजह है कि इन लड़ाकों ने पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया. पहाड़ी इलाकों में इनसे लड़ाई जीत पाना काफी मुश्किल काम है.

पाकिस्तानी सेना की ताकत

पाकिस्तानी सेना की ताकत की बात करें तो अफगानिस्तान की तुलना में ये काफी ज्यादा है. पाकिस्तान के पास करीब सात लाख सैनिक हैं. इसके अलावा पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार भी हैं. कई घातक मिसाइलें, टैंक और मजबूत हवाई ताकत भी है. यही वजह है कि पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक का अफगानिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं है. पाकिस्तान आसानी से अफगानिस्तान पर मिसाइल अटैक कर सकता है. यानी जमीनी लड़ाई में भले ही अफगान लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रहे हों, लेकिन हवाई हमले और हथियारों के मामले में पाकिस्तान आगे है.