मिस यूनिवर्स का वायरल वीडियो, स्टेज पर वॉक करने उतरीं कंटेस्टेंट गिरी नीचे, स्ट्रेचर में लौटीं, फैंस हैरान

मिस यूनिवर्स 2025 के इवेंट के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. थाईलैंड में मिस यूनिवर्स 2025 की प्रतियोगिता आयोजित की गई. इस हादसे में मिस जमैका को बुरी तरह से चोट लग गई है. ये हादसा फिनाले से सिर्फ दो दिन पहले 19 नवंबर को हुआ था, जिसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में मिस जमैका ऑरेंज कलर की बेहद खूबसूरत इवनिंग गाउन में हाई हील्स पहनकर वॉक करती नजर आ रही हैं. वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और बहुत आराम से वॉक कर रही हैं. मगर अचानक से चलते हुए वो स्टेज के किनारे पर पहुंच जाती हैं और बुरी तरह से नीचे गिर जाती हैं.

वीडियो देखकर चौंके लोग

मिस जमैका 28 साल की गैब्रिएल हैं. जिनका वीडियो देखकर हर कोई चौंक रहा है. गैब्रिएल का सिर्फ एक स्टेप मिस हो जाता है और वो गिर जाती हैं. इस वीडियो में दिखाया गया है कि इस घटना के बाद उन्हें तुरंत स्ट्रेचर पर स्टेज से ले जाते हैं. जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट करके मिस जमैका की तबीयत के बारे में पूछ रहा है. हर किसी को चिंता हो रही है कि उन्हें कहीं ज्यादा तो नहीं लग गई है.

नहीं आई हैं गंभीर चोट

मिस यूनिवर्स जमैका ऑर्गनाइजेशन ने 19 नवंबर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके इस हादसे के बारे में बताया है. इस पोस्ट में बताया गया है कि डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई हैं. मगर उन्हें पूरी तरह से ठीक किए जाने के लिए टेस्ट हो रहे हैं. मिस जमैका को पाओलो रंगसिट हॉस्पिटल ले जाया गया था. फैंस मिस जमैका के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना भी कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जो ये देख रहा है वो बस गैब्रिएल के जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहा है.