सरेआम किया गया था जिसका अपमान उसी ने जीता मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब, जानें कौन हैं फातिमा बॉश

मिस यूनिवर्स 2025 (Miss Universe 2025 winner ) का मंच उस पल जैसे थम-सा गया जब क्राउन मेक्सिको की फातिमा बॉश (Fatima Bosch) के सिर पर सजा और पूरा एरिना तालियों से गूंज उठा. कुछ ही मिनटों में उनका नाम दुनिया भर के न्यूज पोर्टल्स, ट्रेंडिंग लिस्ट और सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर छा गया. लोग बस एक ही चीज जानना चाह रहे हैं ...आखिर कौन है ये लड़की जिसने एक रात में दुनिया का दिल जीत लिया.

कौन है मिस यूनिवर्स 2025 की विनर फातिमा बॉश

फातिमा बॉश फर्नांडीज़ मेक्सिको की 25 साल की मॉडल और ब्यूटी क्वीन हैं, जो अपनी एलीगेंस, कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग स्टेज प्रेजेंस के लिए पहचानी जाती हैं. तबास्को में जन्मी फातिमा ने 2018 में फ्लोर तबास्को जीतकर पैजेंट दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने मिस यूनिवर्स तबास्को और फिर मिस मेक्सिको 2025 का ताज अपने नाम किया, और अब मिस यूनिवर्स 2025 बनकर उन्होंने ग्लोबल स्टेज पर मेक्सिको का परचम लहरा दिया है.

कमाई है कितनी और क्यों बढ़ रही है उनकी ब्रैंड वैल्यू

फातिमा मिस यूनिवर्स जीतने से पहले ही फैशन और मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक पहचाना हुआ नाम थीं. बड़े ब्रांड्स के शूट, ग्लोबल फैशन शोज और सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत फॉलोइंग उन्हें पहले ही लाखों पेसो की कमाई दिला रही थी. अब ताज जीतने के बाद इंटरनेशनल ब्रैंड्स, एड कैंपेन और ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स उनकी इनकम को कई गुना बढ़ाने वाले हैं. उनकी ब्रैंड वैल्यू इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लाइफस्टाइल से लेकर ब्यूटी तक की कई बड़ी कंपनियां उन्हें अपने अगले फेस के तौर पर देख रही हैं.

विवाद जिसने कहानी बदल दी

थाईलैंड की सैश सेरेमनी के दौरान डायरेक्टर नवात इटसाराग्रिसिल से हुआ विवाद फातिमा के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया. जब नवात ने रूखे अंदाज़ में सवाल पूछते हुए उन्हें ‘डम्ब' कहा, तब फातिमा ने बेहद शांत लेकिन मजबूत तरीके से अपना स्टैंड रखा. उनकी बात काटने और सिक्योरिटी बुलाने की कोशिश के बाद उन्होंने हॉल छोड़ दिया, और साथ ही कई देशों की कंटेस्टेंट्स भी उनके समर्थन में बाहर आ गईं. वीडियो वायरल हुआ और फातिमा रातों-रात इंटरनेशनल आइकन बन गईं.

