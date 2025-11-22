विज्ञापन

Miss Universe Fatima Bosch: कितनी पढ़ी-लिखी हैं मिस यूनिवर्स फातिमा बॉश? स्टेज से कर दिया था वॉकआउट

Miss Universe Fatima Bosch: मैक्सिको की फातिमा बॉश को लेकर शुरुआत में काफी विवाद हुआ था, जिसके चलते उन्होंने मिस यूनिवर्स के स्टेज से वॉकआउट भी कर दिया था. हालांकि बाद में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया.

Miss Universe Fatima Bosch: फातिमा बॉश की पढ़ाई

Miss Universe Fatima Bosch: मैक्सिको की फातिमा बॉश ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है. 130 देशों की कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़कर मैक्सिको की फातिमा बॉश ने ये क्राउन अपने नाम किया.  74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के फाइनल में उन्होंने थाईलैंड की प्रवीणर सिंह को मात दी. इस बार मिस यूनिवर्स में भारत की तरफ से राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा शामिल हुई थीं, लेकिन वो टॉप 12 में अपनी जगह नहीं बना पाईं. फिलहाल मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद फातिमा बॉश काफी चर्चा में हैं, आइए जानते हैं कि फातिमा कितनी पढ़ी-लिखी हैं और उनका विवादों से क्या नाता रहा है. 

यहां से की है पढ़ाई 

फातिमा बॉश का जन्म 19 मई 2000 को मैक्सिको में हुआ था, यानी अभी उनकी उम्र महज 25 साल है. उन्होंने 16 साल की उम्र में अमेरिका के वर्मोंट जाकर एक साल के लिए पढ़ाई की और 17 साल की उम्र में फ्लोर तबास्को का खिताब अपने नाम किया, जो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट था. इसके बाद उन्होंने मैक्सिको की इबेरो अमेरिकाना यूनिवर्सिटी से फैशन में ग्रेजुएशन किया. फिर उन्होंने इटली के मिलान में स्थित NABA से कॉम्प्लिमेंट्री स्टडी की. इसके बाद उन्होंने समाज सेवा का काम करना भी शुरू कर दिया. 

फातिमा पिछले कई सालों से कैंसर से पीड़ित बच्चों की मदद कर रही हैं और मेंटल हेल्थ से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर भी लगातार काम करती हैं. बचपन से ही उनका दिमाग काफी शार्प रहा है और उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन का टाइटल भी दिया जाता है. 

विवादों में रहीं फातिमा 

फातिमा को मिस थाइलैंड के डायरेक्टर नवात इत्साराग्रिसिल ने बीच शो में तीखी डांट लगाई थी और शो के बाकी कंटेस्टेंट ने भी विरोध किया था, लेकिन विरोध के बीच भी फातिमा बॉश ने इतिहास रच दिया. फातिमा बॉश ने डायरेक्टर की इन तीखी बातों का विरोध करते हुए स्टेज से वॉकआउट किया था. इसके साथ ही बाकी कंटेस्टेंट ने भी फातिमा बॉश का सपोर्ट करते हुए मंच छोड़ दिया था. ये सब होने के बावजूद फातिमा ने फाइनल में अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता से खिताब अपने नाम कर लिया. 

मिस यूनिवर्स के टॉप 12 में ग्वाडेलोप, मेक्सिको, प्यूर्टो रिको, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, ​​कोट डी आइवर, वेनेजुएला, चीन, फिलीपींस, थाईलैंड और माल्टा की सुंदरियों ने अपना दबदबा बनाया. इससे पहले मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब विक्टोरिया केजर थेलविग के सिर सजा था, जोकि डेनमार्क को री-प्रेजेंट कर रही थीं. 
 

