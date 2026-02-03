कोलकाता में महसूस किए गए भूकंप के झटके, म्यांमार में था केंद्र, 5.9 आंकी गई तीव्रता

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र म्यांमार में बताया जा रहा है. रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 आंकी गई है.अभी तक किसी की मौत या किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है. म्यांमार में भूकंप का केंद्र धरती की सतह से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है.

नेशनल सेंटर ऑफ़ सीस्मोलॉजी (NCS) के एक बयान के अनुसार, यह घटना सोमवार को सुबह करीब 3.30 बजे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 4.6 तीव्रता के भूकंप के एक दिन बाद हुई है. NCS के बयान के अनुसार भूकंप का अक्षांश 9.03 उत्तर और देशांतर 92.78 पूर्व बताया गया है.