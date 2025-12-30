विज्ञापन
कितनी संपत्ति पीछे छोड़ गईं खालिदा जिया? इस चीज से होती थी बांग्लादेश की पूर्व पीएम की कमाई

Khaleda Zia Net Worth: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष खालिदा जिया अब इस दुनिया में नहीं रहीं. खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया. खालिदा अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गईं हैं.

खालिदा जिया की कुल संपत्ति

Khaleda Zia Net Worth: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी. पिछले लंबे समय से जिया को जेल में रखा गया था और शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद उनकी रिहाई हुई थी, इसके बाद से ही वो बीमार चल रही थीं. खालिदा जिया के निधन के बाद उन्हें लेकर लोग कई तरह की चीजें सर्च कर रहे हैं, जिनमें एक नेटवर्थ भी शामिल है. कई लोगों को इस बात की दिलचस्पी है कि आखिर खालिदा जिया के पास कितनी संपत्ति थी?

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौजूदा संपत्ति को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, आमतौर पर बांग्लादेश के ज्यादातर नेताओं के साथ ऐसा ही है. हालांकि रिपोर्ट्स में उनकी संपत्ति करोड़ों में बताई जाती है. 2018 में उनके एक हलफनामे के मुताबिक खालिदा जिया की एक साल की कमाई करीब 1.52 करोड़ बांग्लादेशी टका थी. बताया जाता है कि खालिदा और उनके परिवार के नाम पर बांग्लादेश में कई प्रॉपर्टी हैं, जिनका किराया भी लाखों में आता है. 

खालिदा जिया को बांग्लादेश की जेल से किसने निकाला था? इतने सालों से काट रही थीं सजा

संपत्ति में हुआ इजाफा

देश के पूर्व राष्ट्रपति और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के संस्थापक जियाउर रहमान की हत्या के बाद खालिदा जिया ने कमान संभाली थी और सत्ता में वापसी की थी. जिया दो बार बांग्लादेश की पीएम रहीं, इसी दौरान उनकी संपत्ति में काफी इजाफा हुआ. हालांकि इसके बाद उनके खिलाफ शेख हसीना सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले चलाए और उन्हें 2018 में जेल भेज दिया. 

बेटे तारिक रहमान संभालेंगे विरासत

खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद अपने देश लौटे हैं. उन्होंने बांग्लादेश में होने वाले चुनाव के लिए पर्चा भी भर दिया है. माना जा रहा है कि इस बार शेख हसीना की पार्टी के बाहर होने के चलते बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को फायदा हो सकता है और इसकी सरकार भी बन सकती है. अगर ऐसा होता है तो खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को बांग्लादेश का अगला पीएम बनाया जा सकता है.  

