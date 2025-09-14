इस देश में अपनी मर्जी से नहीं कटा सकते हैं बाल, वरना मिलती है खतरनाक सजा

अपने बाल हर इंसान अपनी मर्जी से रखना चाहता है. चाहे लड़का हो या लड़की हो, नए हेयर स्टाइल मार्केट में आते ही ट्राय करने का मन करता है. दुनिया भर में कई हेयर स्टाइल मौजूद है. लेकिन जरा सोचिए अगर आपको अपनी मर्जी से बाल भी कटवाने की आजादी न मिले और अगर कटवा लिया तो खतरनाक सजा मिले तो आपको कैसा महसूस होगा! लेकिन ये केवल कहानी नहीं बल्कि ये सच्चाई है, नॉर्थ कोरिया (North Koria) में आप अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवा सकते हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा होगा ये वहां की सरकार तय करेगी. चलिए जानते हैं पूरी बात.

उत्तर कोरिया में सरकार की तरफ से अनुमोदित कुछ फिक्स हेयरस्टाइल (haircut) हैं, और नागरिकों को उन्हीं शैलियों का पालन करना होता है. आपको अपनी मर्जी से कोई भी हेयरकट कराने की अनुमति नहीं होती है, और अगर आप सरकार द्वारा निर्धारित 28 हेयरस्टाइल (North Koria) में से किसी अन्य हेयरस्टाइल को चुनते हैं, तो आपको कानूनी दंड दिया जाता है.ये नियम न केवल हेयर स्टाइल पर नियंत्रण रखते हैं, बल्कि देश की विचारधारा और अनुशासन को भी दर्शाते हैं. सरकार ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कुछ फिक्स हेयर स्टाइल तय किए गए हैं.

पुरुषों के लिए कितने हेयरस्टाइल

पुरुषों के लिए आमतौर पर 10 से 15 सरकारी की ओर से दिए गए हेयर स्टाइल होते हैं. इनमें से ज्यादातर छोटे बाल और क्लीन कट होते हैं. लंबी हेयर स्टाइल या फैंसी हेयर स्टाइल की अनुमति नहीं है. बाल 1 से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे नहीं हो सकते. हर 15 दिन में बाल कटवाना अनिवार्य है ताकि बाल लंबे न हों. किम जोंग उन की हेयर स्टाइल, जो कि साइड से शेव्ड और ऊपर से पफी है, वहां की एक लोकप्रिय हेयर स्टाइल है.

महिलाओं के लिए

महिलाओं के लिए भी लगभग 18 से 20 अनुमोदित हेयर स्टाइल होते हैं.इनमें से ज्यादातर पारंपरिक और सीधी हेयर स्टाइल होती हैं. शादीशुदा महिलाओं और अविवाहित महिलाओं के लिए अलग-अलग हेयर स्टाइल तय की गई है. कुवांरी लड़कियों को अक्सर अपने बाल खुले बाल रखने होते हैं. वहीं जबकि शादीशुदा महिलाएं बालों को पीछे बांधती हैं. बालों को कलर करना या फैंसी हेयर स्टाइल बनाना पूरी तरह से मना है.

कानून और नियम

ये नियम सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं और इनका पालन न करने पर दंड का प्रावधान है.

इतना ही नहीं सरकार द्वारा नियंत्रित सैलून में ही बाल कटवाए जा सकते हैं. इन सैलून में केवल फिक्स हेयर स्टाइल के ही कट ही होते हैं. अधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के हेयर स्टाइल की जांच करते हैं.

अगर कोई नागरिक नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसे जुर्माना लगाया जा सकता है या सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जा सकता है. कुछ मामलों में, उसे राजनीतिक शिक्षा शिविरों में भी भेजा जा सकता है.

ये भी पढ़ें-अब्दुल कलाम ने इस कॉलेज से की थी पढ़ाई, जानें कैसे बने साइंटिस्ट