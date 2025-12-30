विज्ञापन

New Year Party Hairstyle: न्यू ईयर पार्टी के लिए शानदार हेयर स्टाइल, खूबसूरती में लगेंगे चार चांद

Hairstyle: हेयर स्टाइल खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं. नए साल की पार्टी के लिए परफेक्ट हेयर स्टाइल बहुत जरूरी है. ऐसे में आप अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए इन शानदार और ट्रेंडी हेयर स्टाइल को आजमा सकती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
New Year Party Hairstyle: न्यू ईयर पार्टी के लिए शानदार हेयर स्टाइल, खूबसूरती में लगेंगे चार चांद
पार्टी के लिए हेयर स्टाइल
Freepik

New Year Party Hairstyle: न्यू ईयर का समय चल रहा है. ऐसे में पार्टियों का दौर भी शुरू हो चुका है. हर कोई पार्टी में सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन अक्सर लड़कियों और महिलाओं के साथ एक परेशानी जरूर सामने खड़ी हो जाती है कि पार्टी के लिए हेयर स्टाइल कैसा रखें, क्योंकि हेयर स्टाइल खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं. दरअसल, नए साल की पार्टी के लिए तैयार होना हमेशा खास होता है, जिसके लिए परफेक्ट हेयर स्टाइल बहुत जरूरी है. ऐसे में आप अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए इन शानदार और ट्रेंडी हेयर स्टाइल को आजमा सकती हैं.

यह भी पढ़ें:- आइब्रो को घना और सुंदर बनाना है तो इस तेल करें इस्तेमाल, घनी हो जाएंगी भौहें

पोनीटेल

पोनीटेल एक सदाबहार और स्टाइलिश लुक है, जो फॉर्मल और कैजुअल दोनों तरह की पार्टियों के लिए बेहतरीन है. अपने चेहरे को एक लिफ्ट देने के लिए बालों को ऊपर की तरफ खींचकर कसकर बांधें. इसे और अधिक एलिगेंट बनाने के लिए रबर बैंड के चारों ओर बालों का एक पतला सेक्शन लपेटें. न्यू ईयर की पार्टी हो या फिर कोई भी इवेंट्स यह स्टाइल बहुत ही शानदार लगेगा.

स्लीक हाई ब्रेड

अगर आप अपने बालों को चेहरे से दूर रखना चाहती हैं और एक चिक लुक चाहती हैं, तो यह बेस्ट है. सबसे पहले बालों को एक ऊंची और टाइट पोनीटेल में बांधें. इसके बाद बालों को तीन हिस्सों में बांटकर एक सादी चोटी बना लें. यह हेयर स्टाइल आपके चेहरे के फीचर्स को उभारता है और बोल्ड मेकअप के साथ खूब जचता है.

फिश टेल

रोमांटिक और सॉफ्ट लुक के लिए फिशटेल हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है. यह चोटी दिखने में जितनी अलग लगती है, उतनी ही आकर्षक होती है. इसमें गहराई और डिटेल होती है, जिससे यह किसी भी पार्टी वियर के साथ शानदार लगती है.

लहराते बाल

विंटेज ग्लैमर के लिए हॉलीवुड वेव्स या सॉफ्ट कर्ल्स सबसे लोकप्रिय ट्रेंड्स में से एक हैं. अपने बालों को खुला छोड़ें और हल्के कर्ल्स दें. यह आपके लुक में वॉल्यूम और सोफिस्टिकेशन जोड़ता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
New Year, New Year Party, Hairstyle, Hairstyle For Girls
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com