AI से बनी फोटो और वीडियो का चुटकी में लगा लेंगे पता, ये ट्रिक आएंगी आपके काम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया लगातार बड़ी होती जा रही है. बच्चों से लेकर बड़े तक, हर कोई इसका दीवाना हो चुका है. किसी को अपनी अच्छी फोटो बनानी हो, ऑफिस के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना हो, बॉस को मेल लिखना हो या फिर सुरीली आवाज में गाना हो, सब कुछ एआई कर रहा है. कुल मिलाकर एआई ने लोगों की जिंदगी को काफी हद तक आसान बना दिया है. हालांकि यही एआई कुछ ऐसे काम भी कर रहा है, जो काफी खतरनाक हैं. कभी किसी की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ होती है तो कभी सीसीटीवी का बताकर कोई वीडियो वायरल कर दिया जाता है. ऐसे में सवाल है कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है, जिससे एआई को भी पकड़ा जा सकता है?

असली और नकली में फर्क करना मुश्किल

एआई जैसे-जैसे अपडेट होता जा रहा है, इसकी गलतियों का पता लगाना भी मुश्किल हो रहा है. पहले जहां एआई फोटो या वीडियो बनाने में कई गलतियां कर रहा था, वहीं अब ये काफी परफेक्ट तरीके से कंटेट बनाकर लोगों को दे रहा है. जिस काम में पहले कई घंटे लगते थे, वो आज तीन से पांच सेकेंड में हो रहा है. यही वजह है कि असली और नकली में फर्क करना आम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है.

एआई वीडियो हुआ था वायरल

हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बाघ कुर्सी पर बैठे शख्स को उठाकर ले जाता है, ये वीडियो रात का लग रहा है और देखकर यही लगेगा कि सीसीटीवी में ये खौफनाक नजारा कैद हुआ है. हालांकि जब सच्चाई सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए. दरअसल ये वीडियो एआई से तैयार किया गया था, इसका पता तब चला, जब इसका दूसरा पार्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ. दूसरे पार्ट में यही बाघ शख्स को वापस उसी जगह पर रख देता है. इसे देखकर लोग हैरान हो गए कि एआई किस हद तक काम कर रहा है.

कैसे पकड़ सकते हैं एआई कंटेंट?

एआई भले ही एडवांस हो गया हो, लेकिन इसमें परफेक्शन की कमी अब भी नजर आती है. एआई से बनी तस्वीरों या वीडियोज को कुछ ट्रिक्स से पकड़ा जा सकता है.

फोटो को बारीकी से देखें, इसमें उंगलियां, कान या फिर आंखें अगर कुछ अलग दिख रही हैं तो फोटो एआई से बनी हो सकती है.

फोटो के बैकग्राउंड को ध्यान से देखें, एआई फोटो में ये काफी साफ और क्लीन होता है, या फिर कुछ चीजें ब्लर भी हो सकती हैं.

कई एआई से बनी तस्वीरों में हल्का सा लोगो या फिर वाटरमार्क भी दिखता है, ऐसे में ध्यान से देखने पर आपको इसका पता लग सकता है.

फोटो को गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च करके भी चेक कर सकते हैं. इससे आपको फोटो के रिजल्ट मिल जाएंगे और पता चलेगा कि फोटो कहां से आई है.

एआई वीडियो को भी इसी तरह चेक कर सकते हैं. इसमें लाइटिंग और परफेक्शन पर ध्यान दें. अगर सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है.

ये टूल भी आएंगे काम

एआई कंटेंट को पकड़ने में एआई ही आपकी मदद भी कर सकता है. कई ऐसे एआई टूल भी सामने आए हैं, जो ये बताते हैं कि फोटो, वीडियो, आर्टिकल या फिर ऑडियो एआई से बनाया गया है या फिर नहीं. इनमें - AI or Not, ZeroGPT, QuilBot, GPTZero और thehive जैसे टूल्स शामिल हैं. आप यहां फोटो या वीडियो अपलोड कर पता लगा सकते हैं कि ये एआई से बने हैं या फिर नहीं.

