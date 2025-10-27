विज्ञापन
तीन बहनों के इकलौते भाई ने खा लिया सल्फास, बहनों की AI से अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर किया जा रहा था ब्लैकमेल

Faridabad News: ओल्ड थाना प्रभारी विष्णु कुमार ने कहा कि पिता शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. आपियों की तलाश की जा रही है. यह मामला साइबर अपराध और एआई के गलत इस्तेमाल का गंभीर उदाहरण है.

फरीदाबाद में लड़के ने की आत्महत्या.
  • हरियाणा के फरीदाबाद में 19 साल के लड़के ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली.
  • आरोप है कि कुछ लोगों ने AI तकनीक से राहुल और उसकी बहनों की अश्लील फोटो और वीडियो बनाए थे.
  • आरोपियों ने इन फर्जी तस्वीरों को दिखाकर राहुल से 20 हजार रुपये की मांग की और धमकी दी थी.
फरीदाबाद:

हरियाणा के फरीदाबाद से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. ओल्ड थाना क्षेत्र के बसेलवा कॉलोनी में 19 साल के लड़के ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली. दरअसल कुछ लोगों ने AI से उसके और उसकी बहन के अश्लील फोटो और वीडियो बनाए थे. इन फोटो और वीडियो को दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे. लड़का इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

AI से अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

जानकारी के मुताबिक, मृतक राहुल DAV कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट था. वह अपने परिवार के साथ बसेलवा कॉलोनी में रहता था. राहुल के पिता ने बताया कि करीब दो हफ्ते पहले किसी ने बेटे का मोबाइल फोन हैक कर लिया था. कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर राहुल और उसकी बहनों की न्यूड फोटो और वीडियो बना दीं. इन फर्जी तस्वीरों और वीडियो को वॉट्सऐप पर भेजकर वे लोग राहुल से करीब 20 हजार रुपये मांग रहे थे. पैसे न देने पर वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी आरोपियों ने दी थी.

मानसिक रूप से परेशान लड़के ने की आत्महत्या

 इस ब्लैकमेलिंग से राहुल बहुत ज्यादा परेशान था. पिछले 15 दिनों से उसका व्यवहार बहुत ज्यादा बदल गया था. न तो वह ठीक से खाना खा रहा था, न ही ज्यादा बात कर रहा था. वह चुपचाप कमरे में रहता था. परिजनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह इतनी बड़ी मानसिक परेशानी से जूझ रहा है. शनिवार शाम करीब 7 बजे राहुल ने अपने कमरे में सल्फास की गोलियां खा लीं. हालत बिगड़ने पर परिवार वाले उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंते, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

आरोपी कर रहे थे 20 हजार रुपये की डिमांड

राहुल के पिता के मुताबिक, उसके मोबाइल में साहिल नाम के युवक के साथ उसकी लंबी चैट मिली है. चैट में साहिल ने राहुल की न्यूड फोटो और वीडियो भेजकर उससे पैसे की डिमांड की थी. आखिरी बातचीत में उसने राहुल को धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो सारी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. इतना ही नहीं, चैट में साहिल ने राहुल को आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाले शब्द भी लिखे थे. उसने यहां तक बताया था कि किस चीज़ को खाने से उसकी मौत हो सकती है.

परिजनों का आरोप है कि इस पूरे मामले में साहिल के साथ राहुल का जानने वाला नीरज भारती भी शामिल हो सकता है. घटना के दिन राहुल ने आखिरी बार नीरज से ही बात की थी. परिवार ने दोनों पर शक जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश

बता दें कि राहुल का परिवार मूल रूप से बिहार के सिवान जिले का रहने वाला है. पिले 50 साल से वह में रह रहा है. पिता खुद ड्राइवरी का काम करते हैं. राल उनका सबसे छोटा बेटा था.परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है.दो बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि एक बेटी अभी अविवाहित है.

ओल्ड थाना प्रभारी विष्णु कुमार ने कहा कि पिता शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. आपियों की तलाश की जा रही है. यह मामला साइबर अपराध और एआई के गलत इस्तेमाल का गंभीर उदाहरण है.पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

