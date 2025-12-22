विज्ञापन
विशेष लिंक

एक महीने में यूट्यूबर्स को कितना पैसा बांट देता है YouTube? आंकड़ा जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Youtube Creators Income Per Month: भारत में यूट्यूब हर महीने क्रिएटर्स के बीच हजारों करोड़ रुपए बांटता है. बड़े चैनल्स ही नहीं, छोटे चैनल्स भी लाखों कमा रहे हैं. जानिए यूट्यूबर्स की हर महीने की कमाई कितनी है, उन्हें क्या करना पड़ता है और यूट्यूब पर पैसा कैसे आता है.

Read Time: 3 mins
Share
एक महीने में यूट्यूबर्स को कितना पैसा बांट देता है YouTube? आंकड़ा जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Youtube Creators Income Per Month: जिस यूट्यूब पर आप वीडियो देखकर घंटों खोए रहते हैं, वही यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को हर महीने करोड़ों रुपए बांटता है. आपने बिल्कुल सही सुना. यूट्यूब अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, बल्कि यह लाखों लोगों के लिए इनकम का बड़ा सोर्स बन चुका है.

भारत में यूट्यूब क्रिएटर्स की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है. हर महीने करोड़ों रुपए वीडियो बनाने वालों के खाते में जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में एक महीने में यूट्यूबर्स कितनी कमाई करते हैं यानी यूट्यूब उन्हें कितना पैसा बांटता है. आइए जानते हैं हैरान कर देने वाले आंकड़े.

YouTube से कैसे होती है कमाई?

यूट्यूब क्रिएटर्स की कमाई मुख्य तौर से एडवर्टिजमेंट और स्पॉन्सरशिप से होती है. जब कोई वीडियो देखा जाता है और ऐड चलाया जाता है, तो उसका कुछ हिस्सा यूट्यूब क्रिएटर को देता है. इसके अलावा सुपरचैट और मेंबरशिप से भी पैसे आते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान फैंस डायरेक्ट पैसे भेजते हैं. एफिलिएट और ब्रांड्स डील से भी यूट्यूबर अपनी कमाई करते हैं. बड़े चैनल्स ब्रांड्स के साथ मिलकर प्रमोशन करते हैं.

ये भी पढ़ें- RBI Lateral Recruitment 2025: 90 से ज्यादा वैकेंसी! कैसे करें अप्लाई? देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस 

भारत में कितने यूट्यूब चैनल हैं?

हाल ही में मुंबई में आयोजित वर्ल्ड ऑडियो-वीडियो एंड एंटरटेनमेंट समिट (WAVES) में यूट्यूब के CEO नील मोहन ने भारत में कंटेंट क्रिएशन के बारे में बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि पिछले साल भारत में 100 मिलियन से ज्यादा चैनल्स ने कंटेंट अपलोड किया.

जिनमें से 15,000 से ज्यादा चैनल्स के एक मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं और इन्होंने लाखों रुपये महीनों में कमाए. उन्होंने बताया कि भारत के कंटेंट पिछले साल 45 बिलियन घंटे की वॉच टाइम रैक की, जो दिखाता है कि भारतीय क्रिएटर्स की पॉपुलैरिटी न सिर्फ देश में, बल्कि दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही है.

एक महीने में यूट्यूबर्स को कितना पैसा बांटता है YouTube?

नील मोहन ने बताया कि पिछले तीन सालों में यूट्यूब ने भारतीय क्रिएटर्स, आर्टिस्ट्स और मीडिया कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया है. उन्होंने यह भी बताया कि अगले दो सालों में भारत में क्रिएटर इकोनॉमी को और तेजी देने के लिए 850 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- UP Home Guard Bharti: यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा की आ गई तारीख, 41 हजार से ज्यादा पदों पर वेकेंसी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
YouTube Creators Income, YouTube Earnings In India, YouTube Monetization 2025, YouTube Creator Economy, How YouTube Pays Creators, YouTube Revenue Model
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com