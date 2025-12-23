RBI Lateral Recruitment 2025: 90 से ज्यादा वैकेंसी! कैसे करें अप्लाई? देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस 

RBI Lateral Recruitment 2025: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक्सपर्ट्स के लिए बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. अगर आप डेटा साइंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी या बैंकिंग डोमेन में काम करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए शानदार मौका है. इस भर्ती में ग्रेड C, D और E लेवल पर कुल 93 पदों पर नियुक्ति होगी. इच्छुक उम्मीदवार 6 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कहां और कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के लिए RBI के ऑफिशियल अपॉर्चुनिटी पोर्टल opportunities.rbi.org.in पर जाएं. होमपेज पर ‘करंट वैकेंसी' सेक्शन में जाएं, वहां लैटरल रिक्रूटमेंट का विज्ञापन मिलेगा. संबंधित पोस्ट चुनें और ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद लॉग इन करें, फॉर्म भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस का भुगतान करें. सबमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप और ई-रसीद डाउनलोड करना न भूलें.

ध्यान दें: एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर पोस्ट के लिए अलग आवेदन करना होगा.

कुल कितनी वैकेंसी हैं?

इस भर्ती में विभिन्न डोमेन के लिए पदों का विवरण इस प्रकार है...

Data Scientist – 2 Data Engineer – 2 IT Security Expert – 7 IT System Administrator – 5 IT Project Administrator – 3 AI/ML Specialist – 3 IT – Cyber Security Analyst – 5 Network Administrator – 3 Project Manager – 5 Market and Liquidity Risk Specialist – 1 IT Cyber Security Analyst – 13 Operational Risk Analyst – 2 Analyst (Credit Risk) – 2 Analyst (Market Risk) – 2 Risk Analyst – 5 Account Specialist – 5 Risk Assessment and Data Analyst – 2 Policy Research Analyst – 2 Business and Financial Risk Analyst – 6 Data Engineer-I – 1 Data Engineer-II – 1 Data Analyst (Micro Data Analyst) – 1 Banking Domain Specialist – 1 Data Scientist (Data Modeling) – 2 Bank Examiner (Liquidity Risk) – 1 Senior Bank Examiner (Liquidity Risk) – 1 Data Scientist (Advanced Analytics) – 4 Credit Risk Specialist – 4 Program Coordinator (CoS) – 2



महत्वपूर्ण तारीख और उम्र सीमा

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान की आखिरी तारीख 6 जनवरी 2026 है. एप्लीकेशन विंडो उसी दिन शाम 6 बजे बंद हो जाएगी. उम्र सीमा आमतौर पर 25 से 40 साल के बीच है, जबकि अधिकतम उम्र 62 साल तक हो सकती है. आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.

सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा?

इस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होगी. उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा. फाइनल सिलेक्शन परफॉर्मेंस और एलिजिबिलिटी के आधार पर किया जाएगा. चुने गए उम्मीदवारों को RBI गाइडलाइंस के अनुसार फुल-टाइम कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया जाएगा.

