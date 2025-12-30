बाल या फिर नाखून, कौन सी चीज ज्यादा जल्दी बढ़ती है?

Hair vs Nails Growth Facts: बाल और नाखून दोनों ही हमारी बॉडी के बेहद जरूरी पार्ट हैं. दोनों की ग्रोथ तेजी से होती है और एक समय बाद काटने की जरूरत पड़ती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाल या नाखून (Hair vs Fingernails Growth Comparison) कौन ज्यादा तेजी से या जल्दी बढ़ जाता है. सुनने में सवाल छोटा-सा लगता है, लेकिन इसके पीछे शरीर का ऐसा साइंस (Science Facts about Hair and Nails) छिपा है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे. बाल और नाखून एक जैसे दिखते जरूर हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ की स्पीड, तरीका और उस पर असर डालने वाले फैक्टर (Hair Nail Growth Per Month) बिल्कुल अलग होते हैं. चलिए जानते हैं कौन-सी चीज ज्यादा जल्दी बढ़ती है और क्यों.

बाल और नाखून किससे बनते हैं (What are hair and nails made of)

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बाल और नाखून दोनों एक ही चीज से बने होते हैं, जिसे केराटिन कहा जाता है. यह एक मजबूत प्रोटीन है, जो जानवरों के खुर और हमारी स्किन में भी पाया जाता है. बाल और नाखून का जो हिस्सा हमें बाहर दिखता है, वह मरा हुआ यानी डेड होता है. असली ग्रोथ स्किन के अंदर होती है. बालों में इसे हेयर फॉलिकल कहा जाता है और नाखूनों में इसे मैट्रिक्स कहा जाता है.

बाल और नाखून बढ़ते कैसे हैं (How hair and nails grow)

हमारी स्किन के अंदर नई सेल्स बनती रहती हैं. ये नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं को ऊपर की ओर धकेल देती हैं. ऊपर आते-आते इन सेल्स तक खून पहुंचना बंद हो जाता है. खून न मिलने पर ये सेल्स सख्त हो जाती हैं और बाल या नाखून बन जाती हैं. इसी वजह से बाल कटाने या नाखून काटने पर दर्द नहीं होता, क्योंकि बाहर का हिस्सा जिंदा नहीं होता है.

बाल या नाखून कौन ज्यादा जल्दी बढ़ता है (Which grows faster, hair or nails)

साइंस के मुताबिक, बाल, नाखूनों से ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं. बाल करीब 1/4 से 1/2 इंच महीने में बढ़ते हैं. यानी सालभर में करीब 6 इंच तक बाल बढ़ जाते हैं. हाथों के नाखून करीब 1/8 इंच (2.5 से 3.5 मिलीमीटर) महीने में बढ़ते हैं. पैरों के नाखून और भी धीरे बढ़ते हैं, करीब 1/16 इंच महीने में इनकी ग्रोथ होती है. इस हिसाब से साफ है कि बाल, नाखूनों से कई गुना तेजी से बढ़ते हैं।

क्या सभी लोगों में ग्रोथ एक जैसी होती है

साइंस कहता है नहीं. बाल और नाखून की ग्रोथ हर इंसान में अलग-अलग होती है. इसके पीछे कई कारण होते हैं. गर्मियों में बाल और नाखून दोनों तेजी से बढ़ते हैं. उम्र बढ़ने के साथ इनकी ग्रोथ धीमी हो जाती है. आमतौर पर पुरुषों में बाल और नाखून महिलाओं से थोड़ा तेज बढ़ते हैं, हालांकि प्रेग्नेंसी में महिलाओं में ग्रोथ तेज हो सकती है.

बाल-नाखून की ग्रोथ को धीमा करने वाले फैक्टर्स (Slow down hair and nail growth factors)

बीमारी या हार्मोन की गड़बड़ी

खराब ब्लड सर्कुलेशन

न्यूट्रिशन की कमी

कुछ दवाइयों का असर

ज्यादा उम्र होना

