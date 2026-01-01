यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए पहले करना होगा ये जरूरी काम, यहां है डायरेक्ट लिंक

UP Police Constable Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से कांस्टेबल के 32 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. नए साल से ठीक पहले यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया. इसके लिए आवेदन 31 दिसंबर 2025 से लेकर 30 जनवरी 2026 तक किए जा सकते हैं. यूपी के लाखों युवाओं के लिए इसे नए साल का तोहफा बताया जा रहा है. हालांकि इस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले एक काम जरूर करना होगा, बिना इसके आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. आइए जानते हैं कि इसके लिए उम्मीदवारों को क्या करना होगा.

किन पदों पर निकली है भर्ती?

कांस्टेबल नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला)

कांस्टेबल पीएसीसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष)

कांस्टेबल विशेष सुरक्षा बल (पुरुष)

महिला बटालियन के लिए महिला कांस्टेबल

कांस्टेबल घुड़सवार पुलिस (पुरुष)

जेल वार्डर (पुरुष)

जेल वार्डर (महिला)

ये चीज है जरूरी

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नोटिफिकेशन के साथ ही ये बताया है कि अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले ओटीआर (One Time Registration) कराना अनिवार्य होगा. इसके लिए लिंक भी दिया गया है. उम्मीदवार https://upprpb.in पर जाकर अपना ओटीआर भर सकते हैं. ऐसा करने से आवेदन करने में भी आसानी होती है, क्योंकि ओटीआर भरते हुए तमाम जरूरी दस्तावेज और चीजों की जानकारी पहले ही आप दे चुके होंगे.

यूपी पुलिस में बंपर भर्ती निकलने के बाद इस चीज में छूट की मांग कर रहे युवा, सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू

कौन कर सकता है आवेदन?

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें पुरुष अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 22 साल होनी चाहिए. वहीं महिला अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 25 साल तक होनी चाहिए. एससी-एसटी और ओबीसी को उम्र में पांच साल तक की छूट दी गई है. भर्ती के लिए सामान्य वर्ग को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए ये 400 रुपये है.

यूपी पुलिस की इस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें. इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा. याद रहे कि इस भर्ती के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही किया जा सकता है.