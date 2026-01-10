सूखी हो तो 2 किलो, जल जाए तो 3 किलो, बताओ-बताओ ये कौन सी चीज है, 99% लोग हो जाते हैं फेल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सेक्शन GK यानी जनरल नॉलेज का भी होता है. जिसमें कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं. अगर सही से GK को पढ़ा जाए तो जनरल नॉलेज सेक्शन से अच्छे खास अंक हासिल किए जा सकते हैं. आप हम एक GK का सवाल आपसे पूछने जा रहा है. इस सवाल का उत्तर देना आसान नहीं है. लगभग हर व्यक्ति इसका सही जवाब देने से चूक जाता है. तो आइए चेक करते हैं कि आपकी GK कैसी है और क्या आप इस आसान से सवाल का जवाब दे सकते हैं कि नहीं.

क्या है सवाल

आपको बताना है कि वो कौन सी चीज है, जो सूख होने पर 2 किलो होती है, तो गीली होने पर 1 किलो हो जाती है. वही इस चीज को अगर जला दिया जाए तो 3 किलो हो जाती है? क्या आपको इसका जवाब पता है.

इसका सही उत्तर है, सल्फर (Sulphur), आई अब जानते हैं कि सल्फर (Sulphur) क्या होता है

सल्फर देखने में पीले रंग का होता है जो कि एक केमिकल एलिमेंट है. ये नॉन-मेटैलिक होता है. इसका सिंबल S जबकि एटॉमिक नंबर 16 है. सल्फर का इस्तेमाल कार बैटरी बनाने, फर्टिलाइज़र, ऑयल रिफाइनिंग, वॉटर प्रोसेसिंग और मिनरल निकालने के लिए किया जाता है.

क्या जहरीला होता है सल्फर

सल्फर एक केमिकल होता है जो कि थोड़ा जहरीला साबित हो सकता है. बहुत अधिक सल्फर लेने से सीने में जलन या दस्त की शिकायत हो सकती है. सल्फर के कणों के कारण खांसी हो सकती है. यह स्किन और आंखों में भी जलन पैदा कर सकता है.

सल्फर से शरीर को होने वाले नुकसान

स्किन में रूखापन आ जाता है. कई बार इसे लगाने की त्वचा लाल भी हो जाती है. कई लोगों को जलन की शिकायत भी होती है. स्किन में खुजली या पपड़ी भी हो जाती है. रैश या पित्ती जैसी असामान्य एलर्जिक रिएक्शन.

