GK Questions 2025: कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये सवाल, 5वें वाले सवाल का जवाब देना नहीं होगा आसान

GK Questions 2025: कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट के लिए ये खास क्विज़ बनाया गया है. इस GK क्विज (Current Affairs Quiz 2025) के जरिए हाल ही के करंट अफेयर्स से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए हैं. UPSC, PCS,, IBPS, SSC, रेलवे,बैकिंग जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मदीवारों के लिए ये क्विज काफी काम आएगा. क्या पता इस क्विज के सवालों से ही कोई सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाए.

Current Affairs Quiz 2025-

1. 24 नवंबर को किसके सम्मान में लाचित दिवस (Lachit Diwas) के रूप में मनाया गया?

जवाब: अहोम जनरल लाचित बोरफुकन (Ahom general Lachit Borphukan)

2. CCRAS ने आयुर्वेद फार्मा सेक्टर में रिसर्च-ड्रिवन इनोवेशन को मजबूत करने के लिए SIDDHI 2.0 लॉन्च किया, SIDDHI की फुल-फॉर्म क्या है?

जवाब:दवा विकास, स्वास्थ्य सेवा और एकीकरण में वैज्ञानिक नवाचार (Scientific Innovation in Drug Development, Healthcare & Integration)

3.साल 2025 में Paulos Mar Gregorios Award किसे मिला है?

जवाब: मशहूर एयरोस्पेस इंजीनियर और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (DRDO) में अग्नि-IV बैलिस्टिक मिसाइल की पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर, टेसी थॉमस को 8वां पॉलोस मार ग्रेगोरियोस अवॉर्ड 2025 दिया गया है.

4. हाल ही में, तिरुवनंतपुरम में हुई एक्सरसाइज़ EKUVERIN किन दो देशों के बीच हुई है?

जवाब: भारत और मालदीव

5.किस शब्द को ऑक्सफ़ोर्ड वर्ड ऑफ़ द ईयर 2025 घोषित किया गया है?

जवाब: Rage Bait (रेज बेट) - ये शब्द सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है. जिसका अर्थ “जानबूझकर गुस्सा दिलाने के लिए बनाया गया ऑनलाइन कंटेंट” से जुड़ा है.

6.बाबासाहेब आंबेडकर की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में 6 दिसंबर को मानाया जाता है.

जवाब: महापरिनिर्वाण दिवस 2025 (Mahaparinirvan Diwas 2025)

7. किस देश के राष्ट्रपति 4 दिसंबर को दो दिन के दौरे पर दिल्ली आए थे.

जवाब: रूस के राष्ट्रपति पुतिन

8.भारत और कौन सा देश आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए प्रोग्राम पर मिलकर काम करने पर सहमत हुआ है, जिसमें ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम, सैटेलाइट नेविगेशन और ग्रहों की खोज शामिल हैं?

जवाब: रूस

9.ऑपरेशन ट्राइडेंट (The Operation Trident) किससे जुड़ा है?

जवाब: 4 दिसंबर को नेवी डे ऑपरेशन ट्राइडेंट के तौर पर मनाया जाता है. साल 1971 में इसी दिन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान इंडियन नेवी ने कराची हार्बर में पाकिस्तानी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया था.

10.रणथंभौर टाइगर रिज़र्व हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में है?

जवाब: रणथंभौर टाइगर रिज़र्व राजस्थान में है. ये हाल ही में कैमरा ट्रैप में बाघिन टी-2307 और उसके पहले तीन शावकों के चलते खबरों में आया था.

11. हाल ही में, भारत ने साइक्लोन दितवाह के बाद स्पेशल रेस्क्यू टीम और मानवीय मदद देने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया. भारत से यह इमरजेंसी मदद किस देश के लिए शुरू की थी?

जवाब: श्रीलंका