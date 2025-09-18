RRC Southern Railway Sports Quota Vacancy: खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर! रेलवे में निकली हैं जबरदस्त वैकेंसी

RRC Southern Railway Sports Quota Vacancy : रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये एक शानदार मौका है. रेलवे भर्ती सेल (Southern Railway / RRC-SR) ने स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत 67 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. खास बात ये है कि इन पदों पर वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने किसी खेल में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाई हो. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार RRC Southern Railway की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.

इस्लामिक देशों में समलैंगिक होने पर क्या मिलती है सजा, जानिए यहां...

क्वालिफिकेशन और एज लिमिट

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का शैक्षणिक रूप से कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है, वहीं ITI या इसके समकक्ष योग्यता रखने वाले भी आवेदन कर सकते हैं. उम्र की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल तय की गई है.

वेतनमान

चयनित उम्मीदवारों को रेलवे पेरोल मैट्रिक्स के अनुसार Level-1 से Level-5 तक वेतन मिलेगा. इसमें शुरुआती वेतन करीब 18,000 रुपये प्रति माह होगा, जबकि उच्च पदों पर वेतन 29,200 रुपये तक पहुंच सकता है.

कुल कितने पद

कुल 67 पदों में से

• Level-1 में 46 पद

• Level-2/3 में 16 पद

• Level-4/5 में 5 पद शामिल हैं

भर्ती के लिए जिन खेलों को शामिल किया गया है, उनमें एथलेटिक्स, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, टेबल टेनिस और वेटलिफ्टिंग जैसी श्रेणियां प्रमुख हैं.

आवेदन की तिथियां

• आवेदन की शुरुआत: 13 सितंबर 2025

• आवेदन की अंतिम तिथि: 12 अक्टूबर 2025

आवेदन शुल्क

सामान्य और OBC उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹500 रखा गया है. जबकि SC/ST, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल ₹250 शुल्क देना होगा. कुछ श्रेणियों को शुल्क में आंशिक या पूरी छूट भी दी जाएगी.

अगर आप खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं और रेलवे में स्थायी करियर बनाना चाहते हैं, तो ये अवसर आपके लिए बेहद खास है. समय रहते आवेदन कर आप इस सुनहरे मौके का फायदा उठा सकते हैं.