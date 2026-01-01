विज्ञापन

यूपी पुलिस में बंपर भर्ती निकलने के बाद इस चीज में छूट की मांग कर रहे युवा, सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू

UP Police Constable Bharti: यूपी पुलिस में 32 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती होने जा रही है, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. 31 दिसंबर 2025 से आवेदन शुरू हो रहे हैं और 30 जनवरी 2026 तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
यूपी पुलिस में बंपर भर्ती निकलने के बाद इस चीज में छूट की मांग कर रहे युवा, सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू
UP Police Bharti: पुलिस भर्ती के लिए क्या मांग कर रहे हैं युवा

UP Police Constable Bharti: नए साल के मौके पर उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को एक तोहफा मिला, जिसमें बताया गया कि राज्य में 32 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती होने जा रही है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की तरफ से पुलिस कॉन्स्टेबल के इन पदों पर भर्ती निकाली गई है. हालांकि इस भर्ती नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू हो चुका है, जिसे हैशटैग बनाकर सैकड़ों युवा पोस्ट कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि यूपी के युवाओं की इस पुलिस भर्ती को लेकर क्या डिमांड है और सोशल मीडिया पर कौन सा कैंपेन चलाया जा रहा है. 

क्या मांग कर रहे हैं युवा?

दरअसल यूपी में ऐसे युवाओं की संख्या ज्यादा है, जिनकी उम्र इस भर्ती परीक्षा के लिए ज्यादा हो चुकी है. यानी वो ओवर ऐज हो चुके हैं. इसीलिए अब 32 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकलने के बाद युवा मांग कर रहे हैं कि उन्हें आयुसीमा में छूट दी जाए. युवाओं का कहना है कि उन्हें उम्र में कम से कम तीन साल की छूट दी जानी चाहिए. इसे लेकर सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है, तमाम छात्र और कई टीचर्स भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं. 

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस कैंपन को अपना समर्थन दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि सरकार की खामियों के कारण अनियमित हुई पुलिस भर्ती और उसकी वजह से ओवरएज हो गये अभ्यर्थियों को उम्र की छूट देकर, उप्र सरकार नव वर्ष का तोहफा दे!

यूपी के बाद हरियाणा पुलिस में निकली बंपर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

कितनी है आयुसीमा?

यूपी पुलिस में निकली भर्ती के लिए आयुसीमा 18 साल से 22 साल तक रखी गई है. बताया गया है कि आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से होगी. जिन युवाओं की उम्र इससे ज्यादा हो चुकी है, वो अब राहत की मांग सरकार से कर रहे हैं. हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब आयुसीमा में छूट देने की मांग उठी हो, इससे पहले भी यूपी में ऐसा हो चुका है. पिछली कुछ पुलिस भर्तियों में तीन साल की छूट युवाओं को दी गई थी. इस भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कोई छूट नहीं है, जबकि एससी-एसटी और ओबीसी के लिए आयुसीमा में 5 साल की छूट दी गई है. 

ये है आखिरी तारीख

यूपी पुलिस में कुल 32679 पदों पर भर्ती निकली है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर 2025 से लेकर 30 जनवरी 2026 तक किया जा सकता है. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आप भर्ती को लेकर पूरी जानकारी देख सकते हैं. आवेदन करने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) अनिवार्य किया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Up Police Constable Bharti, UP Police Constable Bharti 2026, UP Police Constable Recruitment Age, UP Police Constable Age Relaxation, UPP Age Relaxation
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com