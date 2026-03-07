गूगल के CEO सुंदर पिचाई का कुल वेतन बढ़कर 63,00,00,00,000 रुपये से अधिक हो गया: रिपोर्ट

फाइनेंशियल टाइम्स ने शनिवार को बताया कि अल्फाबेट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी गूगल ने अपने सीईओ सुंदर पिचाई के कुल वेतन को अगले तीन वर्षों में बढ़ाकर 692 मिलियन डॉलर (63,61,79,82,000 रुपये) कर दिया है. इसके बाद सुंदर दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों में से एक बन गए हैं.

पूरा सैलरी पैकेज ऐसा है

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस पैकेज का बड़ा हिस्सा 126 मिलियन डॉलर मूल्य के परफॉर्मेंस स्टॉक यूनिट्स (पीएसयू) से आता है, जिसे दो किस्तों में समान रूप से बांटा गया है. ये पीएसयू एसएंडपी 100 के सापेक्ष अल्फाबेट के कुल शेयरधारक रिटर्न से जुड़े हैं. यदि परफार्मेंस टारगेट पार हो जाता है तो ये दोगुना होकर 252 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. मगर अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा. इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार, पिचाई को तीन वर्षों में मासिक आधार पर 84 मिलियन डॉलर के प्रतिबंधित स्टॉक मिलेंगे, साथ ही 2 मिलियन डॉलर का वार्षिक वेतन भी मिलेगा. टेक्नोलॉजी क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी ने अपने ऑटोनोमस वेंचर्स के विकास से जुड़े 350 मिलियन डॉलर तक के नए स्टॉक इंसेंटिव भी पेश किए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल के सीईओ को वेमो के 130 मिलियन डॉलर के स्टॉक और विंग एविएशन के 45 मिलियन डॉलर के शेयर मिलेंगे, जिनमें से प्रत्येक अपने टारगेट मूल्य के 200 प्रतिशत तक का भुगतान करने में सक्षम हैं.

ऐसे ही नहीं मिली सैलरी

अल्फाबेट के बोर्ड ने कहा कि ये प्रोत्साहन वेमो और विंग के नेतृत्व में पिचाई के प्रति कंपनी के विश्वास को दर्शाता है. अगस्त 2015 में सीईओ बनने के बाद से, पिचाई ने गूगल के बाजार पूंजीकरण में लगभग सात गुना वृद्धि कराई है. यह 535 बिलियन डॉलर से बढ़कर 3.6 ट्रिलियन डॉलर हो गया, और जनवरी में यह कुछ समय के लिए 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था. भारतीय मूल के 53 वर्षीय पिचाई 2004 में गूगल से जुड़े थे - क्रोम विकसित करने और एंड्रॉइड का नेतृत्व करने के बाद वे शीर्ष पद पर पहुंचे.

पिचाई बनाम नडेला बनाम टिम कुक सैलरी

इस सप्ताह की शुरुआत में, पिचाई ने लगभग 9.8 मिलियन डॉलर मूल्य के 32,500 क्लास सी शेयर बेचे, और रिपोर्टों के अनुसार, उनके और उनकी पत्नी के पास 1.67 मिलियन गूगल शेयर हैं, जिनका मूल्य शुक्रवार के बंद भाव 298 डॉलर प्रति शेयर के हिसाब से 498 मिलियन डॉलर है. पिचाई की तुलना में, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने वित्त वर्ष 2025 में 96.5 मिलियन डॉलर कमाए, जबकि एप्पल के टिम कुक ने 74.3 मिलियन डॉलर कमाए.