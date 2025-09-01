कोबरा और किंग कोबरा में क्या होता है अंतर? काफी कम लोग जानते हैं ये बात

Cobra and King Cobra: सांपों की कई प्रजातियां होती हैं. जंगल में आपको कई तरह के सांप मिल जाते हैं. कोबरा के बारे में आपने सुना ही होगा. इसे सबसे जहरीला सांप कहा जाता है. लोग कोबरा से बहुत डरते हैं. आपने कोबरा के बारे में तो खूब चर्चा सुनी है लेकिन क्या आपको किंग कोबरा के बारे में पता है? किंग कोबरा, कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक होता है. आइए आपको बताते हैं कोबरा और किंग कोबरा में क्या फर्क है और कौन ज्यादा जहरीला होता है.



शिकार को निगल जाते हैं कोबरा

कोबरा मांसाहारी होते हैं और वे अपने शिकार जैसे कि चूहे, छिपकलियां, और मेंढक को पूरा निगल जाते हैं. वे अक्सर चूहों की तलाश में घरों में भी घुस जाते हैं.

फन फैला सकता है

जब कोबरा को खतरा महसूस होता है तो वो अपनी गर्दन की पसलियों और ढीली त्वचा को फैलाकर अपना खास फन बनाते हैं. इससे उन्हें बड़ा और डरावना दिखने में मदद मिलती है.

10 फीट तक जहर फेंक सकते है

अपनी रक्षा के लिए कोबरा अपने जहर को 10 फीट तक दूर तक फेंक सकते हैं. जिसका निशाना आमतौर पर हमलावर की आंखें होती हैं, जिससे अस्थायी अंधापन और तेज दर्द होता है. कोबरा की लंबाई 10 से 13 फीट होती है. ये खतरा होने पर काफी बढ़ भी सकता है.

सबसे लंबा जहरीला सांप

किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है. इसकी लंबाई 18 फीट तक हो सकती है. किंग कोबरा ज्यादातर दूसरे सांप को खाते हैं. जिनमें रैट स्नेक, पिट वाइपर और यहां तक कि और कोबरा भी शामिल हैं. इसी वजह से इसका साइटिफिक नेम ओफियोफैगस हन्ना है.

घोंसला बनाता है

किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने अंडों के लिए घोंसला बनाता है। मादा कोबरा पत्तियों और टहनियों का उपयोग करके एक टीले जैसा घोंसला बनाती है और अंडों को शिकारियों से बचाने के लिए उन पर बैठती है.

बहुत बुद्धिमान होता है

किंग कोबरा को दुनिया के सबसे बुद्धिमान सांपों में से एक माना जाता है. वे इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं और अगर खतरा महसूस न हो तो हमला नहीं करते. किंग कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है जो तंत्रिका तंत्र पर सीधा हमला करता है. यह इतना शक्तिशाली होता है कि एक बार के काटने से एक हाथी भी कुछ ही घंटों में मर सकता है.

ये भी पढ़ें-कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं मच्छर? ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं ये बात