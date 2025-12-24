रहमान डकैत का सबसे छोटा बेटा क्या करता है? क्राइम नहीं, इस चीज में है दिलचस्पी

Rehman Dakait Son: रहमान डकैत का नाम तो अब तक आपने सुन ही लिया होगा, धुरंधर फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही इस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है. अक्षय खन्ना ने पाकिस्तान के इस खूंखार गैंगस्टर का किरदार बखूबी निभाया और इसके लिए उनकी जमकर तारीफ भी हो रही है. रहमान डकैत या रहमान बलोच को लेकर पाकिस्तान में भी अब काफी ज्यादा बहस हो रही है, इसी बीच लोग रहमान डकैत की फैमिली के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं. आज हम आपको रहमान डकैत के सबसे छोटे बेटे के बारे में बताएंगे कि वो क्या करता है और क्राइम की दुनिया से कितनी दूर है.

तीन बीवियों से कई बच्चे

फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत की एक बीवी और दो बच्चे दिखाए गए हैं, जिनमें से एक की मौत हो जाती है. हालांकि असली रहमान डकैत की तीन बीवियां थीं और इनसे उसके करीब 13 बच्चे थे. अब भारत में रहमान डकैत के इन बच्चों को लेकर काफी ज्यादा दिलचस्पी है, लोग जानना चाहते हैं कि वो आखिर क्या करते हैं.

क्या करता है रहमान डकैत का बेटा

रहमान की तीसरी बीवी के सबसे छोटे बेटे अब्दुल रहीम को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं. पाकिस्तान की एक यूट्यूबर उज्मा ताहिर ने रहमान डकैत के सबसे छोटे बेटे का इंटरव्यू किया. इसमें रहमान के बेटे रहीम ने बताया कि वो क्या करता है और आने वाले भविष्य में उसकी क्या प्लानिंग है. रहीम ने बताया कि जब उसके पिता रहमान डकैत का एनकाउंटर किया गया था, तब वो सिर्फ 7 महीने का था. रहीम ने बताया कि वो 9वीं में पढ़ रहा है और उसे बॉक्सिंग का काफी शौक है. आने वाले भविष्य में वो बॉक्सिंग का इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहता है. ॉ

धुरंधर का भी किया जिक्र

इस यूट्यूब वीडियो में रहमान डकैत के बेटे को फिल्म धुरंधर के बारे में कहते हुए भी सुना जा सकता है. रहीम ने कहा कि फिल्म में उनके पिता की इमेज ठीक नहीं दिखाई गई है, वो गरीबों की मदद करते थे. उसने कहा कि जब वो चार या पांच साल का हुआ तो उसने अपनी अम्मी से पूछा था कि मेरे अब्बू कौन हैं. जिसके बाद उसे पता चला कि सरदार अब्दुल रहमान उसके पिता हैं.