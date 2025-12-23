खून देखकर क्यों आते हैं चक्कर? जानें किन लोगों को होती है ये परेशानी

विज्ञापन
कई लोगों को खून देखते ही चक्कर आने लगते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और कुछ मामलों में व्यक्ति बेहोश तक हो जाता है. यह कोई दुर्लभ समस्या नहीं है. इसे एक खास तरह की फोबिया से जुड़ी शारीरिक प्रतिक्रिया माना जाता है. इस स्थिति को Vasovagal Syncope कहा जाता है. जब कोई व्यक्ति खून, सुई, इंजेक्शन या किसी गंभीर चोट को देखता है, तो उसका शरीर अचानक रिएक्ट करता है.

इस दौरान दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और ब्लड प्रेशर तेजी से गिरता है. नतीजा यह होता है कि दिमाग तक पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंच पाता और व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं. यह प्रतिक्रिया डर या कमजोरी की वजह से नहीं होती. दरअसल यह नर्वस सिस्टम का एक ऑटोमैटिक रिस्पॉन्स होता है, जिस पर व्यक्ति का सीधा कंट्रोल नहीं होता. कई बार खून की गंध, ऑपरेशन थिएटर का माहौल या किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगते देखना भी इस स्थिति को ट्रिगर कर सकता है.

किन लोगों के साथ होता है ऐसा

यह परेशानी उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जिन्हें पहले से एंग्जायटी, फोबिया या पैनिक अटैक की शिकायत रही हो. इसके अलावा जिन लोगों को बचपन में किसी मेडिकल प्रोसीजर के दौरान डरावना अनुभव हुआ हो, उनमें भी यह समस्या आगे चलकर देखी जाती है. यह समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं और युवाओं में थोड़ी ज्यादा पाई जाती है.

घबराने की नहीं जरूरत

हालांकि ज्यादातर मामलों में यह स्थिति खतरनाक नहीं होती, लेकिन बार बार बेहोशी आने पर चोट लगने का खतरा जरूर रहता है. इसलिए अगर किसी को खून देखकर अक्सर चक्कर आते हैं, तो उसे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. ऐसी स्थिति महसूस होते ही व्यक्ति को बैठ जाना चाहिए या लेट जाना चाहिए. पैरों को थोड़ा ऊपर रखने से ब्लड फ्लो बेहतर होता है और बेहोशी से बचा जा सकता है. गहरी सांस लेना भी मददगार साबित हो सकता है.

अगर ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. कुछ मामलों में बिहेवियर थेरेपी और एक्सपोजर थेरेपी से इस डर को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. कुल मिलाकर, खून देखकर चक्कर आना कोई रहस्यमयी बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर की एक जानी पहचानी प्रतिक्रिया है. सही जानकारी, सावधानी और जरूरत पड़ने पर मेडिकल सलाह लेकर इस परेशानी को संभाला जा सकता है.

