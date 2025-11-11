इस लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे धर्मेंद्र, फिर क्यों बना ली थी पॉलिटिक्स से दूरी?

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के ही-मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र की हालत नाजुक है. पिछले कई दिनों से उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पिछले काफी समय से धर्मेंद्र बीमार चल रहे हैं. उनका हालचाल जानने के लए बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलेब्स भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं. उनके निधन की खबरों के बीच उनकी बेटी ईशा देओल ने साफ किया है कि धर्मेंद्र अभी जिंदा हैं और रिकवर हो रहे हैं. धर्मेंद्र एक कमाल के एक्टर हैं और उन्होंने एक बार चुनाव भी लड़ा था, जिसे जीतने के बाद वो बतौर सांसद लोकसभा भी पहुंचे थे.

बीकानेर सीट से चुनाव लड़े धर्मेंद्र

धर्मेंद्र ने बीकानेर सीट से चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी. साल 2004 में धर्मेंद्र एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की. इसके बाद बीजेपी के टिकट पर उन्होंने राजस्थान के बीकानेर सीट से चुनाव लड़ा. इस चुनाव में धर्मेंद्र ने करीब 60 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की और सांसद बन गए. उन्होंने कांग्रेस के रामेश्वर लाल डूडी को हराया था. धर्मेंद्र के लिए उनके पूरे परिवार ने प्रचार किया था.

राजनीति से कर ली तौबा

धर्मेंद्र ने भले ही पॉलिटिक्स में ग्रैंड तरीके से एंट्री की थी, लेकिन राजनीति का माहौल उन्हें ज्यादा रास नहीं आया. केंद्र में तब कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए धर्मेंद्र की मुश्किलें बढ़ने लगीं. धर्मेंद्र ज्यादातर वक्त मुंबई में बिताते थे और इसकी वजह से उनके लोकसभा क्षेत्र में लोग नाराज होने लगे. पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद धर्मेंद्र ने राजनीति को अलविदा कह दिया. उन्होंने तमाम इंटरव्यूज में कहा था कि ये जगह उनके लिए ठीक नहीं थी. उनका कहना था कि उन्होंने बीकानेर की जनता के लिए कई काम किए, लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया.

परिवार का भी पॉलिटिक्स में असर

धर्मेंद्र अपने परिवार में अकेले नहीं हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा या फिर जीत दर्ज की. उनके बेटे सनी देओल और पत्नी हेमा मालिनी भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं. सनी देओल ने बीजेपी के टिकट से गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भी अब पॉलिटिक्स से दूरी बना चुके हैं. हालांकि हेमा मालिनी अभी भी पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हैं.