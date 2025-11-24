विज्ञापन

धर्मेंद्र के आगे अंडरवर्ल्ड भी बन गया थी भीगी बिल्ली, एक बार बोले थे धरम पाजी- अगर तुम आओगे तो पंजाब से...

मशहूर फिल्म डायरेक्टर ने धर्मेंद्र और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा ये किस्सा शेयर किया था. जब धरम पाजी ने अपनी एक ललकार ने अंडरवर्ल्ड को भी डरा दिया था.

धर्मेंद्र के निधन से सदमे में फैन्स
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा के लीजेंड्री स्टार 'ही-मैन' धर्मेंद्र अलग ही मस्तमौला अंदाज के इंसान रहे. अपने जमाने में इनके अलग ही ठाठ हुआ करते थे. उनकी लंबी-चौड़ी कद काठी को देख अच्छे-अच्छों का पसीना छूट जाता था. धर्मेंद्र एक खुशमिजाज और निडर होकर जिंदगी जीने वाला स्टार रहे हैं. उन्होंने पर्दे पर तो बदमाशों के पसीने छुटाए ही...असल जिंदगी में जब भी अंडरवर्ल्ड से पाला पड़ा तो उन्हें भी धमका दिया था. धर्मेंद्र से जुड़े इस किस्से का खुलासा एक्टर और डायरेक्टर सत्यजीत पुरी ने अपने हालिया इंटरव्यू में किया है. उन्होंने खुलासा किया था कि कैसे अंडरवर्ल्ड भी धर्मेंद्र से पंगा लेने के बाद पीछे हट गया था.

उल्टा पड़ा था अंडरवर्ल्ड का दांव

डायरेक्टर ने बताया, 'उस जमाने में अंडरवर्ल्ड का काफी खौफ था, वो जमाना था जब अंडरवर्ल्ड किसी एक्टर को धमकी देता या बुलाता तो वह डर जाता था, लेकिन धरम जी और उनका परिवार उनकी धमकियों से कभी नहीं डरा. धमकियों पर धर्मेंद्र उनसे कहते, अगर तुम आओगे तो पूरा साहनेवाल पंजाब से आ जाएगा. तुम्हारे पास 10 लोग हैं लेकिन मेरे पास पंजाब में पूरी फौज है, एक को बुलाउंगा और ट्रक भरकर आएंगे पंजाब से लड़ने के लिए, तो तू मुझसे पंगा न ले और फिर उन्होंने धर्मेंद्र से कभी पंगा नहीं लिया'. इसके बाद उन्होंने एक चाकू हमले का भी जिक्र किया, जिसमें धर्मेंद्र ने हमलावर की मिनटों में हेकड़ी निकाल दी थी.

जब फैन ने किया था जानलेवा हमला

सत्यजीत ने बताया, 'एक बार एक फैन ने धर्मेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया और धर्मेंद्र ने एक मिनट के अंदर ही इस सिचुएशन को खुद ही संभाल लिया. आजकल के एक्टर्स अपने साथ छह सिक्योरिटी गार्ड लेकर चलते हैं, लेकिन उन दिनों धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे स्टार्स बेखौफ खुलेआम घूमते थे'. 

