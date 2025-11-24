विज्ञापन
धर्मेंद्र अपने Farm House में कौन सी सब्जियां उगाते थे, हीमैन को ऑर्गेनिक खेती करना था पसंद

Dharmedra Farm House: धर्मेंद्र अपना सबसे ज्यादा समय अपने फार्म हाउस में बिताते थे. क्योंकि उन्हें खेती करना काफी पसंद था.

Dharmedra Farm House: किसान बन क्या सब्जियां उगाते थे हीमैन.

Dharmendra Live Update: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन हो गया है. इससे बॉलीवुड में शोक का माहौल है. फिल्मी दुनिया की जगमग और जुहू के आलीशान घर की चमक भले ही बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर धर्मेंद्र की अपार सफलता का बखान करें, लेकिन उनके दिल को असली सुकून मुंबई से दूर उनके शानदार फार्म हाउस पर मिलता था. धर्मेंद्र अपना सबसे ज्यादा समय वहां बिताते थे. यहां वो ट्रैक्टर चलाते थे सब्जियां और फल उगाते थे. वहां मौसमी सब्जियां, फल, और अनाज के साथ गाय और भैंस भी पाल रखे थे. 

धर्मेंद्र अपने Farm House में कौन सी सब्जियां उगाते थे-

बॉलीवुड के ही-मैन और एक्शन हीरो धर्मेंद्र (Dharmendra) जब भी समय मिलता था शोरगुल से दूर अपने फार्म हाउस में चैन की जिंदगी गुजारते थे और यहां तरह-तरह की सब्जियां उगाते थे. प्याज, मूली, गोभी और लौकी जैसी सब्जियां शामिल हैं. लौकी और गोभी का सेवन सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. क्योंकि ये दोनों हरी सब्जियां हैं और सब्जियों सब्जियों को पोषण का भंडरा कहा जाता है. 

ऑर्गेनिक सब्जियां खाने के फायदे- (organic Sabji Khane Ke Fayde)

ऑर्गेनिक सब्जियां प्राकृतिक रूप से विकसित होती हैं, जिससे उनका स्वाद अधिक अच्छा और वे अधिक पौष्टिक होती हैं
ऑर्गेनिक सब्जियां सेहत के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं. ये हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों से मुक्त होती हैं, इनमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व अधिक होते हैं, और वे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. इतना ही नहीं इनके सेवन से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन और खनिज तत्व होते हैं जो हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

