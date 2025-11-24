विज्ञापन

धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए कुबूला था इस्लाम? खुद हीमैन ने बताया था सच, बोले- मैं इस तरह...

धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं. जबकि दूसरी शादी 1980 में सुपरस्टार हेमा मालिनी से हीमैन ने की थी.

धर्मेंद्र ने जब इस्लाम कुबूल करने की बात से किया था इंकार
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. सोशल मीडिया पर इस खबर से शोक की लहर दौड़ गई है. फैंस और सेलेब्स इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक के जरिए श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने 65 साल के करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. लेकिन जिस चीज की चर्चा रही. वह थी हेमा मालिनी से उनकी दूसरी शादी. 1980 में कपल ने शादी की, जो चर्चा का विषय बन गया क्योंकि प्रकाश कौर से धर्मेंद्र पहले ही शादीशुदा थे. वहीं उनके चार बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजेता देओल और विजेता देओल हैं. इसके चलते खबरें सामने आईं कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम कुबूल लिया और निकाह किया. इसके बाद दोनों ने आयंगर वेडिंग सेरेमनी रखी. हालांकि धर्मेंद्र ने इस खबर को सिरे से नकार दिया था.

हेमा मालिनी से धर्मेंद्र ने की थी दूसरी शादी

हेमा मालिनी की बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, जिसे राम कमल मुखर्जी ने लिखा था. यह ध्यान देने की बात है कि हेमा और धर्मेंद्र की शादी की वैधता को लेकर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत संदेह था क्योंकि उनका पहले से ही एक विवाह था. बुक में उन अटकलों के बारे में भी जिक्र है कि दोनों सितारों ने इस्लाम धर्म अपनाकर दिलावर और आयशा बी नाम अपना कर 1979 में निकाह कर लिया था.

धर्मेंद्र ने इस्लाम कुबूल करने पर दिया था रिएक्शन

ये अफवाहें 2004 में फिर से चर्चा में आई. जब जब धर्मेंद्र ने लोकसभा चुनाव लड़ा. कांग्रेस पार्टी ने इस ओर इशारा किया कि उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा में केवल अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर की संपत्ति के बारे में बताया. जबकि हेमा का कोई उल्लेख नहीं किया है.

हेमा मालिनी ने कही थी ये बात

धर्मेंद्र के नाम न दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर, हेमा ने इस मुद्दे पर कहा, "यह हमारे बीच का निजी मामला है. और हम इसे आपस में सुलझा लेंगे. किसी और को इस बारे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. " उस समय, हेमा राज्यसभा सदस्य थीं और कांग्रेस पार्टी ने उनका नामांकन रद्द करने की मांग की थी, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने अपने नाम और धर्म के बारे में गलत जानकारी दी है. हेमा ने इन दावों को खारिज किया और कहा, "इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है."

बायोग्राफी में उन्होंने धर्म परिवर्तन के आरोपों का खंडन किया है. 2004 में आउटलुक को दिए एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा था, "यह आरोप पूरी तरह से गलत है. मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो अपने हितों के लिए अपना धर्म बदल ले."

बता दें, धर्मेंद्र ने फिल्मी दुनिया में आने से पहले प्रकाश कौर से 1954 में पहली शादी की थी. कपल के दो बेटे, सनी देओल और बॉबी देओल और दो बेटियां अजेता और विजेता देओल हैं. इसके बाद 1970 के दशक में धर्मेंद्र की मुलाकात एक्ट्रेस हेमा मालिनी से हुई. दोनों का प्यार शोले के सेट पर परवान चढ़ा और विवादों के बावजूद, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 1980 में शादी करने के लिए कहा. उनकी दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं.

Dharmendra, Dharmendra Death, Dharmendra Health Update, Hema Malini, Hema Malini Dharmendra Marriage
