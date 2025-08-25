तेंदुए ने हवा में उड़कर किया बड़े पक्षी का शिकार, जंगल का ये वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे आप

आपने कई बार बाघ या फिर किसी शिकारी जानवर को शिकार करते जरूर देखा होगा. ये शिकारी अपने काम में काफी ज्यादा माहिर होते हैं और पलक झपकते ही अपने शिकार का काम तमाम कर देते हैं. जंगल के कई ऐसे वीडियो आए दिन सोशल मीडिया के समंदर में तैरते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे तेंदुआ हवा में गोते लगाकर अपने शिकार को पकड़ रहा है.

घात लगाकर शिकार

बिल्ली की तमाम प्रजातियां घात लगाकर शिकार करने के लिए जानी जाती हैं. तेंदुआ भी इन्हीं में से एक है और वो तब तक अपने शिकार को चुपचाप देखता रहता है, जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता है कि वो उसे मार देगा. ऐसा ही वीडियो में भी नजर आ रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि तेंदुआ पक्षियों के एक झुंड के बेहद नजदीक बैठा है और मौका देखते ही वो उन पर झपट पड़ता है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि तेंदुए की हरकत से ही पक्षी उड़ने लगते हैं, लेकिन शिकारी की पैनी नजर हवा में उड़ते शिकार से भी नहीं हटती है और वो हवा में गोता लगाते हुए उनमें से एक पक्षी को अपने मजबूत जबड़े में जकड़ लेता है. ये एक सेकेंड से भी कम वक्त में होता है.

छिपकर रहने में माहिर

तेंदुए हमेशा छिपकर शिकार करते हैं और इसमें वो काफी माहिर भी माने जाते हैं. लंबी घास में वो पूरी तरह फैलकर बैठ जाते हैं और उनके धब्बे एक छलावे की तरह लगते हैं. वो अपने पिछले पैरों की ताकत का इस्तेमाल जंप के लिए करते हैं, जैसा कि इस तेंदुए ने किया. ये इन शिकारियों की खास रणनीति का हिस्सा होता है.

प्रकृति ने इन्हें कुछ ऐसे बनाया है कि इनकी शारीरिक ताकत और सटीक टाइमिंग से बहुत कम शिकार जिंदा निकल पाते हैं. इसके अलावा तेंदुए काफी बुद्धिमान भी होते हैं, रात में देखने की क्षमता उन्हें और घातक बनाती है. यही वजह है कि तेंदुए पक्षी, जानवर, छोटे स्तनधारी और बाकी जीवों का शिकार कर लेते हैं.