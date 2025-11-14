विज्ञापन

वेलकम टू द जंगल के सेट से लीक हुआ नया वीडियो, एक साथ नजर आए ये 9 एक्टर, अक्षय कुमार ने किया सबका मनोरंजन

‘वेलकम टू द जंगल’ के सेट से लीक हुआ धमाकेदार वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है.अक्षय, दिशा, जैकलीन, सुनील और अरशद ट्राइबल डांस करते दिखाई दिए. सेट की मस्ती, ढोल-नगाड़े और जंगली एनर्जी ने फैन्स में जोश भर दिया.फिल्म के लिए उत्साह दोगुना हो गया है.

Read Time: 2 mins
Share
वेलकम टू द जंगल के सेट से लीक हुआ नया वीडियो, एक साथ नजर आए ये 9 एक्टर, अक्षय कुमार ने किया सबका मनोरंजन
वेलकम टू द जंगल के लीक फुटेज में स्टार्स की धमाकेदार मस्ती
नई दिल्ली:

सोचिए जंगल के बीच ढोल-नगाड़े बज रहे हों. एक्टर्स रंग बिरंगे कपड़ों में नाच रहे हों और चारों तरफ सिर्फ हंसी, शोर और पागलपन वाली एनर्जी… ठीक ऐसा ही माहौल दिखा ‘वेलकम टू द जंगल' के लीक BTS वीडियो में. जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है. ट्विटर पर शेयर हुआ ये क्लिप फैन्स के लिए तो मानो सरप्राइज गिफ्ट बन गया. क्योंकि इसमें अक्षय कुमार से लेकर दिशा पटानी, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, जैकलीन फर्नांडीस और परेश रावल तक पूरी टीम धांसू ट्राइबल डांस करते दिखाई दे रही है. वीडियो ने साबित कर दिया है कि फिल्म सेट पर सिर्फ शूटिंग नहीं हो रही बल्कि पूरा धमाल चल रहा है.

ये भी पढ़ें; बिग बॉस की ओवरनाइट सेंसेशन बनीं फरहाना भट्ट, रियल गेम ने किया कमाल, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का सैलाब

अक्षय का ड्रम, दिशा-जैकलीन का डांस

वीडियो में अक्षय कुमार उतने ही मजे से ढोल बजाते दिखते हैं. जितना वो एक्शन करते हैं. दिशा पटानी और जैकलीन फर्नांडीस फुल स्पीड में ट्राइबल स्टेप्स कर रही हैं. इतना कि स्क्रीन से ही उनकी एनर्जी छलक रही है. सुनील शेट्टी और अरशद वारसी अपनी ट्रेडमार्क कॉमिक टाइमिंग से पूरे माहौल को और हल्का फुल्का और भी ज्यादा मजेदार बना देते हैं. एक तरफ डांस, दूसरी तरफ हंसी, तीसरी तरफ मस्ती जैसा माहौल, यही तो ‘वेलकम' फ्रेंचाइजी की असली पहचान भी है.

शूटिंग जोर-शोर से जारी, 2026 में रिलीज

अहमद खान के डायरेक्शन में बन रही इस बिग बजट फिल्म की शूटिंग दुबई और मुंबई जैसी बड़ी लोकेशन्स पर चल रही है. जनवरी 2026 तक शूट पूरा होने की उम्मीद है और फिल्म मिड 2026 में बड़े पर्दे पर आ सकती है. सुनील शेट्टी की ‘येडा अन्ना' के रूप में एंट्री होगी और रवीना टंडन और संजय दत्त की मौजूदगी भी फिल्म के इंतजार को और खास बना रही है. इन सबके चलते माना जा रहा है कि फिल्म पहले से ही ब्लॉकबस्टर वाइब दे रही है. और अब इस लीक वीडियो ने मानो कन्फर्म कर दिया है कि वेलकम फ्रेंचाइजी वापस आ रही है. और, इस बार पहले से भी ज्यादा धमाल करने की तैयारी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Welcome To The Jungle, Movie Welcome To The Jungle, Welcome To The Jungle New Video, Welcome To The Jungle Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com