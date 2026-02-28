रांची, मानगो, धनबाद; झारखंड निकाय चुनाव में दिखा महिलाओं का जलवा,पुरुषों को दी गजब पटखनी

झारखंड में इस बार हुए नगर निगम चुनावों में महिलाओं ने चूल्हा-चौकी छोड़कर मैदान फतह किया है, कई पहली बार उतरीं तो कई महिलाओं ने पुरुष दिग्गजों को करारी शिकस्त देकर सत्ता की कमान संभाली.राज्य के नगर निगम चुनावों में महिलाओं ने कमाल कर दिया.रोशनी खलखो रांची की मेयर बनीं, सुधा गुप्ता ने मानगो फतह किया.कोयला राजधानी धनबाद सहित पूरे राज्य में वार्ड पार्षद से लेकर चिरकुंडा नगर पंचायत तक महिलाओं की जीत ने माफियाओं पर लगाम लगाने की उम्मीद जगाई है. नारी शक्ति का ये जलवा पूरे देश के लिए मिसाल है.

महिलाओं का दबदबा

झारखंड के 48 नगर निकायों में 26-27 फरवरी 2026 को मतगणना के दौरान कई जगह महिलाओं ने बाजी मारी. रांची नगर निगम में ऐतिहासिक रूप से महिलाएं मेयर बनीं रमा खलखो (2008), आशा लकड़ा (2018 में लगातार दूसरी बार) और पुरुष उम्मीदवार असफल रहे. धनबाद जिले में चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड 12 से बुलटी देवी (31 वोटों से), वार्ड 8 से नीलम देवी (9 वोटों से), वार्ड 2 से भारती कुमारी और वार्ड 17 से प्रतिमा बाउरी जैसी महिलाओं ने जीत दर्ज की.

धनबाद में खास प्रभाव

कोयला राजधानी धनबाद में धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर पंचायत के कई वार्डों में महिलाओं की जीत हुई, जैसे वार्ड 21 से उर्मिला मंडल और झरिया वार्ड 36 से सुमन अग्रवाल,स्थानीय स्तर पर यह जीत माफिया तत्वों को रोकने वाली मानी जा रही है, क्योंकि महिलाएं पार्षद बनकर स्वच्छता, जल आपूर्ति और सुरक्षा पर फोकस कर रही हैं. सिमडेगा जैसे जिलों में भी सुनीता देवी (वार्ड 6) और बैजयंती माला (वार्ड 7) विजयी रहीं.

राज्यव्यापी रुझान

पूरे झारखंड में नारी सशक्तीकरण का नया अध्याय लिखा गया,रांची के 53 वार्डों में 32 महिलाएं जीतीं (2018 का ट्रेंड जारी), अल्पसंख्यक और आदिवासी महिलाओं को खास सफलता मिली. यह चुनाव दलीय आधार पर लड़े गए, जहां भाजपा, झामुमो जैसी पार्टियों से महिलाएं आगे रहीं. मतगणना शांतिपूर्ण रही, हालांकि कुछ जगह हंगामा हुआ. मेदिनीनगर नगर निगम में भी अरुणा शंकर जैसी महिलाओं ने बढ़त बनाई.

उपलब्ध आंकड़े

48 निकायों के 1,042 वार्डों में कुल 5,562 उम्मीदवारों में 2,727 महिलाएं मैदान में थीं, जिनमें से कई ने जीत हासिल की. उदाहरणस्वरूप, चिरकुंडा में बुलटी देवी, नीलम देवी, भारती कुमारी, प्रतिमा बाउरी जैसी महिलाएं जीतीं; मेदिनीनगर में मंजू देवी, बिंदिया देवी, नीरा देवी, आशना पांडेय, रीता शुक्ला; सिमडेगा में सुनीता देवी, बैजयंती माला ने जीत दर्ज की थी.

झारखंड निकाय चुनाव 2026 में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता ने मानगो नगर निगम के मेयर पद पर शानदार जीत हासिल की.वहीं झारखंड निकाय चुनाव 2026 में रांची नगर निगम के मेयर पद पर भाजपा समर्थित रोशनी खलखो ने शानदार बढ़त बनाई और अंततः जीत हासिल की.