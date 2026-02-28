रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर... झारखंड के शहरों में कैसे चला BJP का जादू, निकाय चुनाव में कौन कहां जीता

Jharkhand Municipal Election Result: झारखंड की सियासी बिसात पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है. ज्यादातर नगर निकायों के चुनावों के नतीजे सामने आ गए है. राज्य के 48 नगर निकायों के सियासी दंगल में कहीं 'कमल' खिला है तो कहीं'तीर-धनुष' और 'पंजे' ने अपनी पकड़ मजबूत की है. 2026 के इन चुनावी नतीजों ने न केवल शहरों की सरकार चुनी है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी एक बड़ा संकेत दे दिया है. आखिर किस नगर निकाय से कौन जीता आइए बताते हैं.

झारखंड में कल रात 8 बजे तक अलग-अलग मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती हुई. अब तक 9 नगर निगमों से से 8 के नतीजे सामने आ गए हैं. वहीं 20 नगर परिषद में से 8 और 19 नगर पंचायत में से 10 के नतीजे जारी हो गए हैं.

झारखंड के नगर निगम में कौन कहां से जीता?

क्रम नगर निगम विजेता मिले वोट पार्टी/समर्थन 1 रांची रोशनी खलखो 157669 बीजेपी 2 धनबाद काउंटिंग जारी — — 3 देवघर रवि राउत — — 4 हजारीबाग अरविंद कुमार राणा 23167 — 5 आदित्यपुर संजय सरदार 24615 बीजेपी 6 चास भोलू पासवान 2969 — 7 मेदिनीनगर अरुणा शंकर 24169 बीजेपी 8 गिरिडीह प्रमिला मेहरा 38091 झामुमो 9 मानगो सुधा गुप्ता 42022 कांग्रेस

झारखंड की नगर परिषद चुनाव में कौन-कौन जीता?

क्रम नगर परिषद विजेता (अध्यक्ष) मिले वोट किस पार्टी का समर्थन 1 गढ़वा आशीष कु. सोनी 7201 — 2 विश्रामपुर गीता देवी 3071 — 3 चतरा अताउर्रहमान 1492 — 4 झुमरीतिलैया रमेश हर्षधर 6974 — 5 रामगढ़ कुसुमलता 17605 कांग्रेस 6 लोहरदगा अनिल उरांव 9731 बीजेपी 7 गुमला शकुंतला उरांव 7600 बीजेपी 8 सिमडेगा ओलीभर लकड़ा 4691

झारखंड की नगर पंचायतों में किसकी जीत?