झारखंड: असली Vs नकली किन्नरों के बीच धनबाद के सड़क पर हुई जंग, 8 फर्जी किन्नर पुलिस के हवाले

झारखंड के धनबाद में असली बनाम नकली किन्नरों की लड़ाई बीच सड़क लगी गई है. धनबाद के बरवाअड्डा नेशनल हाईवे पर असली किन्नरों ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें सामान्य युवक कथिर रूप से किन्नर का वेश धारण कर लोगों को ठगने का काम करते थे. देर रात झारखंड प्रदेश किन्नर बोर्ड की जिला सदस्य श्वेता और उनके साथियों ने मिलकर इन 8 युवकों को रंगे हाथों पकड़ा.

पकड़ने के बाद पहले तो इन कथित नकली किन्नरों को पीटा गया और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया. इसी महीने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी नकली किन्नरों को ट्रेन से पकड़ा गया था.

श्वेता ने पुलिस से इन नकली किन्नरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि ये लोग किन्नर बनकर ना सिर्फ ठगी कर रहे हैं, बल्कि गलत कामों में भी लिप्त हैं. इस कारण असली किन्नर बदनाम हो रहे हैं, जो समाज में सम्मान के साथ जीना चाहते हैं.